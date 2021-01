Un serpente a sonagli è entrato nel giardino di una casa mordendo al piede una bambino: ecco le sue condizioni

Una nuova brutta notizia, proveniente questa volta dalla Repubblica Ceca. Una bambina è stata attaccata da un serpente mentre giocava nel giardino della sua casa. E così sono all’opera polizia e vigili del fuoco per catturare il rettile velenoso. Dopo le ferite alla giovane ragazza, si pensa che si tratta di un serpente a sonagli che ha morso il piede attraverso la scarpa come riportato dal portale tedesco Bild. Così è stata aperta un’inchiesta per presunte lesioni personali colpose. Al momento non si conoscono con certezza le condizioni della bambina con la polizia che starebbe cercando anche il proprietario del rettile.

Serpente a sonagli, una brutta giornata per la bimba

Nei prossimi giorni si cercherà di ricostruire tutta la vicenda anche grazie alle telecamere che hanno ripreso l’accaduto nel giardino di casa con la speranza di sistemare tutto. Al momento la cosa più importante riguarda la condizione della bambina, impaurita per il morso del serpente.