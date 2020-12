Momento choc: un serpente nero esce dal water. E’ stato un video pubblicato sui social a lasciare attoniti tutti gli utenti. Le immagini mostrano il lungo rettile farsi strada nella toilette di un bagno pubblico.





Il video pubblicato sui social ha ricevuto circa 80.000 visualizzazioni. Le immagini che mostrano il lungo serpente nero uscire dal water di un bagno hanno suscitato il panico tra gli utenti e i residenti del posto.

Momento choc: un lungo serpente nero si fa strada nella toilette di un bagno pubblico

E’ stato un video pubblicato in rete a ritrarre quanto avvenuto in un bagno pubblico. Le immagini sono state girate a Singapore e moltissimi sono stati gli utenti che hanno affermato di aver riconosciuto la toilette protagonista dell’episodio, dichiarando si trattasse di quella del Pasir Ris Park.

Protagonista delle immagini che stanno terrorizzando gli utenti in queste ore è un lungo serpente nero che striscia sinuoso, venendo fuori dal water di un bagno pubblico.

Un portavoce del parco ha insistito fortemente sostenendo che le immagini non si riferiscono alla toilette incriminata, sebbene gli utenti continuino a sostenere di aver riconosciuto il bagno in questione.

Il video, condiviso su Facebook, ha ricevuto circa 80.000 visualizzazioni. Moltissimi sono stati i commenti preoccupati da parte degli utenti, soprattutto di coloro che risiedono proprio vicino al parco o che ne sono assidui frequentatori.

Il vice amministratore delegato di Animal Concerns Research and Education Society ha sottolineato l’importanza di mantenere la calma in situazioni simili. Non è raro infatti che i serpenti possano introdursi nelle condutture fognarie. E’ importante in questi casi mantenere il controllo e chiamare il prima possibile i numeri di sicurezza.