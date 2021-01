La vita privata dell’attrice comica Lucia Ocone, perché non è sposata e non ha figli: le sue risposte in un’intervista.

Classe 1974, lanciata da Gianni Boncompagni a ‘Bulli e Pupe’ e ‘Non è la Rai’, quindi a ‘Macao’, l’amatissima attrice italiana Lucia Ocone non si è mai sposata e non ha avuto figli. In molti si chiedono come mai. L’attrice non ha voluto dare troppe spiegazioni e anzi sembra infastidita da domande del genere.

In un’intervista a ‘Vanity Fair’ datata 2018 ha provato a spiegare le sue ragioni, sottolineando: “La cosa assurda è che uno, per quanto risponda e poi concluda che sta bene lo stesso, non convince. Ti guardano sempre con quell’aria tra la pena e lo scetticismo, si capisce che non ti credono”.

Non è sposata e non ha figli: Lucia Ocone “sta bene così”

Quando si parla della sua vita privata, la nota attrice comica diventa terribilmente seria e spiega che quella su nozze e figli è una domanda “che può fare male”. Sottolinea a tal proposito la bravissima Lucia Ocone: “Se una donna è arrivata a quarant’anni sola, una ragione c’è sempre. Può essere stata una libera scelta, ma anche non aver fatto l’incontro giusto. Ci sono anche tante donne che i figli non li possono avere e per le quali quella domanda è una vera coltellata”.

“Io difendo il fatto che si possa essere felici anche senza marito e figli perché si è fatto un percorso, si è trovato un equilibrio” – evidenzia ancora – “Anche io cerco l’amore, chi dice che è single per scelta dice una cazzata. Perché se arriva l’uomo della tua vita, gli dici ‘Scusa caro, mi piaci molto ma ho scelto di essere single’? Sposarsi o procreare perché si deve, perché questo vogliono da te gli altri, è sbagliato e crea infelicità”.