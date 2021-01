Scatta l’allarme in casa Inter con l’infortunio dell’attaccante belga Romelu Lukaku: quante partite salterà?

L’Inter continua ad essere una protagonista indiscussa della Serie A. Dopo l’eliminazione dalla Champions League, gli uomini di Conte si sono catapultati con mente e cuore al sogno Scudetto. Contro il Crotone è arrivata l’ottava vittoria consecutiva in campionato per la compagine nerazzurra, ma anche una brutta notizia. Come svelato dall’edizione odierna l’infortunio di Romelu Lukaku è meno grave del previsto. L’attaccante belga salterà la sfida di mercoledì sera contro la Sampdoria visto che sono state escluse le lesioni muscolari e sarà in campo contro la Roma.

Infortunio Lukaku, l’allarme di Conte

Nel match contro i blucerchiati Antonio Conte potrebbe mandare in campo dal primo minuto Alexis Sanchez in coppia con Lautaro Martinez, che tanto hanno fatto bene contro il Sassuolo, per esempio. Due attaccanti moderni in grado di non dare punti di riferimento alle difese avversarie: la loro qualità maggiore è quella di essere rapidi e veloci in zona gol. L’Inter non vuole fermarsi proprio ora cercando di allungare ulteriormente in campionato con il Milan che continua a vincere a sua volta.