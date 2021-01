Zaniolo, un’altra svolta: l’addio del calciatore lascia i fan senza parole

Il calciatore della Roma Zaniolo ha detto addio in un post inaspettato, che ha lasciato tutti i suoi fan a bocca aperta. Il perché della decisione.

Nicolò Zaniolo ha preso una decisione inaspettata e, pare, irremovibile per ritrovare un po’ di tranquillità. La situazione per lui non è proprio delle migliori: la Roma cerca faticosamente di strappare tre punti alla Sampdoria e Zaniolo è investito dal gossip e della chiacchiere. Da un lato, infatti, Madalina Ghenea che posta stories ambigue e poi conferma che non c’è nessun flirt con Nicolò, dall’altra l’ex fidanzata del calciatore Sara Scaperrotta che dice di essere incinta. In mezzo alla bufera di gossip alla Beautiful, Zaniolo ha così preso una drastica decisione.

Nicolò Zaniolo, la decisione shock

Con un post pubblicato attraverso il profilo facebook di sua madre, Francesca Costa, Zaniolo ha annunciato di voler lasciare i social per tentare di recuperare un po’ di serenità e dedicarsi a quello che ama veramente: il calcio.

Leggi anche–> Mauro Bellugi, il dramma del calciatore: gambe amputate a causa del Covid

“Visto che la mia vita è sul campo e non sui social o nel gossip, ho deciso di lasciar perdere questo lato superficiale che capisco non mi possa appartenere. Tutto questo sta minando la mia tranquillità, il mio recupero e la mia passione. Scollego il mio account e vi abbraccio.” queste le parole usate dal calciatore per annunciare la sua scomparsa dal mondo social per un tempo ancora indefinito.

Leggi anche–> Revenge porn, vittima della amante un ex calciatore del Sassuolo

La decisione è totalmente comprensibile visti gli ultimi trascorsi con Sara e Madalina, principalmente sui social. La volontà di un momento sereno si comprende anche perché gennaio sarà per Zanioli un mese decisivo per il suo rientro in campo in primavera, l’arrivo di Pinto e in generale la sua carriera calcistica.