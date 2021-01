Befana 2021: cinque curiosità sull’Epifania che non vi sareste mai aspettati

Tutto ciò che avreste voluto sapere sulla festività della Befana: le sue tradizioni e come viene celebrata l’Epifania nel mondo!

Il 6 gennaio 2021 arriva, puntuale come sempre, la Befana! In questa giornata si celebra l’Epifania che “tutte le feste si porta via”. Questa infatti è l’ultima giornata di festa prima del riavvio del solito tran tran scolastico e lavorativo. Se pensate però che questa giornata sia meno importante e meno interessante del Natale vi state sbagliando. Siete pronti a scoprire tutte le curiosità più incredibili legate alla Befana?

Il significato di Epifania

Grazie a Focus possiamo portarvi a scoprire alcune curiosità e notizie pazzesche legate proprio alla festa dell’Epifania in generale. Come prima cosa, partiamo dal nome. Sapete che il termine epifania significa anche una rivelazione improvvisa? In passato questa giornata era infatti dedicata alla luna e, nello specifico, alla sua luce potente ed emozionante!

La figura della Befana nel mondo

Un’altra curiosità riguarda la festa della Befana nel mondo. In Francia, infatti, si chiama Le Jour des Rois, ossia la giornata dei Re come omaggio proprio ai Re Magi. Per celebrare il tutto al meglio niente carbone, ma un dolcetto di marzapane al cui interno è nascosto un fagiolo. Chi lo trova sarà re o regina per un giorno intero! In Spagna invece è usanza riempire la calza con della paglia affinché i cammelli stanchi dei Re Magi possano mangiare. In cambio il giorno dopo trovano dei dolcetti!

Babushka, la Befana russa

Un’ultima curiosità riguarda la Befana in Russia. Qui, infatti, si celebra il Natale il 7 gennaio e, proprio in questo giorno, Padre Gelo – il corrispettivo di Babbo Natale – insieme alla sua fedele aiutante la Babushka, distribuisce i doni. La donna è una anziana signora che assomiglia in tutto e per tutto alla nostra vecchina!

Cosa simboleggia?

Sembra dunque evidente che solo in Italia c’è la figura della Befana. Se, infatti, negli altri Paesi si celebra l’arrivo dei Re Magi, nel nostro Paese abbiamo l’immagine di questa adorabile vecchina a cavallo di una scopa. Ciò che sta a simboleggiare è l’anno vecchio e infatti la povera donna è vestita di stracci vecchi e, fino a qualche anno fa, l’usanza era quella di bruciare una sua effige proprio per lasciare spazio al nuovo anno!

Ecco allora qualche interessante curiosità sull’Epifania, sulla figura della Befana e su questa festività del 6 gennaio! Ora siamo pronti a celebrarla al meglio non vi pare?