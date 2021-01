Salvo Veneziano condivide sul suo account Instagram una vecchia esperienza televisiva hot di Giulia Salemi. E il padre di Pretelli mette “Mi piace”.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli ancora sotto i riflettori. Se nella Casa del Grande Fratello Vip i due passano le giornate tra carezze, baci e abbracci, fuori si è sollevato un gran polverone attorno alla nuova coppia, complice un post “piccante” sul profilo Instagram dell’ex gieffino Salvo Veneziano.

Gli scheletri nell’armadio di Giulia Salemi

Salvo Veneziano, concorrente della prima edizione del Grande Fratello e squalificato lo scorso anno dal Grande Fratello Vip, ha condiviso sul suo account Instagram una vecchia esperienza televisiva di Giulia Salemi: quella spagnola nel programma di MTV Supershore, quando la 27enne web influencer italo-persiana ebbe una passione per un altro concorrente, Abraham Garcia. Il pizzaiolo siciliano ha postato un video in cui la Nostra bacia appassionatamente quel tizio sotto le lenzuola, accompagnato da un pungente commento: “Non sapevo che Giulia Salemi fosse famosa pure in Spagna. Video vietato ai minori di 18 anni. Diciamo che in ogni reality trova l’amore della sua vita… Viva l’amore” .

Tra i tanti like al post di Salvo veneziano ne è spuntato uno che nessuno si aspettava: quello di Bruno Pretelli, padre di Pierpaolo. Un gesto che conferma in modo inequivocabile come la famiglia del gieffino non stia per niente apprezzando il suo avvicinamento a Giulia (non dimentichiamo che già durante la serata di Capodanno la madre di Pierpaolo aveva informato il ragazzo che ultimamente ha perso molti consensi fuori dalla Casa). Il loro amore saprà superare questo nuovo ostacolo?

