GF Vip, Giulia Salemi ed il problema a letto: “E’ anorgasmia”

Giulia Salemi ha confidato all’interno della casa del Grande Fratello di non aver mai provato un orgasmo: un’esperta spiega il perché.

Giulia Salemi è indubbiamente una delle vip più chiacchierate del momento tra quelle presenti al Grande Fratello Vip. La modella italo-persiana ha un fascino ed una personalità magnetiche e come durante la prima partecipazione al reality, anche in questa occasione ha intrecciato una relazione con uno dei concorrenti in gara. Il suo rapporto con Pierpaolo Petrelli, infatti, sembra molto intimo, una connessione totale tra i due che potrebbe condurre anche ad una relazione fuori dal programma.

Tuttavia in queste ore il pubblico del reality non discute della loro relazione, quanto delle dichiarazioni che la modella ha fatto riguardo il suo passato amoroso. Giulia, infatti, ha confidato di non aver mai avuto un orgasmo: “Non credo di avere mai provato un piacere vero. Ho sempre fatto finta”. Un’affermazione che potrebbe sembrare una frecciata agli ex, ma che invece potrebbe benissimo essere un tentativo di condividere un problema che l’ha afflitta fino ad ora.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Giulia Salemi ed il problema a letto: il parere dell’esperta

A tal proposito il settimanale Dipiù Tv ha intervistato la sessuologa Marinella Cozzolino. Questa ha spiegato che quella di Giulia Salemi potrebbe essere un vero e proprio disturbo, causato dall’incapacità di abbandonarsi totalmente al piacere: “È un vero disturbo, frequente, che si chiama anorgasmia. È l’incapacità di essere egoiste. Le donne non si concentrano quasi mai su quello che piace a loro”.

Leggi anche ->GF VIP, tutti contro Giulia Salemi: il flirt con Pretelli è una montatura

Non avendo parlato direttamente con la Salemi, ma basandosi esclusivamente sulle sue dichiarazioni, l’esperta condivide un’ipotesi, quindi non si tratta di una vera e propria diagnosi: “Forse non si abbandona, non si lascia andare, troppo concentrata sulla prestazione”. In ogni caso conclude il proprio intervento cercando di darle un consiglio: “Non deve accontentarsi. Dovrebbe trovare un uomo che le piaccia sul serio e che le faccia battere il cuore. E fregarsene se qualcosa non va. Non è detto che sia colpa sua”.

Leggi anche ->Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, scatta il bacio: il video