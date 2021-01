Francesca Chillemi, chi è il compagno Stefano Rosso: età, foto, carriera

Stefano Rosso, ecco tutto quello che sappiamo sul compagno dell’ex Miss Italia Francesca Chillemi: i due hanno anche una figlia, Rania.

Stefano Rosso è il nuovo fidanzato dell’attrice ed ex Miss Italia Francesca Chillemi. Stefano e Francesca stanno insieme dal 2015, e nel 2016 sono diventati genitori di Rania. La Chillemi, oltre ad essere stata proclamata Miss Italia nel 2003, è diventata famosa come attrice per avere interpretato il ruolo di Azzurra nella fiction “Che Dio ci aiuti”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefano Rosso (@stefano.rosso.brave)

Stefano Russo: carriera

Stefano Rosso è nato a Marostica, in provincia di Vicenza, il 1° giugno del 1979 e compirà quest’anno 42 anni. Figlio di Renzo Rosso, il fondatore del brand di moda Diesel, dopo aver terminato gli studi liceali in Italia ha potuto proseguire il suo percorso di formazione a New York, dove ha frequentato il Fashion Institute of Technology. Dopo diverse esperienze lavorative di poca importanza in America, nel 2005 è tornato in Italia per iniziare a lavorare nell’azienda fondata dal padre, dove oggi è brand manager. Dal 2017, inoltre, si occupa di gestire il mercato nordamericano di Diesel.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI!

Potrebbe interessarti leggere anche —> Chi è Francesca Chillemi: età, carriera e vita privata dell’attrice siciliana

Stefano Rosso ha esteso i suoi interessi imprenditoriali anche al mondo dello sport, ed è infatti Presidente della squadra di calcio del Vicenza. In questo ambito, nel 2016 è stato nominato membro del Consiglio Federale della Federcalcio. Insieme al fratello Andrea e due amici è inoltre ideatore del format RedRoomParty: un evento, partito da Bassano del Grappa, in cui il dress code prevede il fatto di vestirsi di rosso.