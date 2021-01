Udine, Lucia morta in un gravissimo incidente: aveva solo 25 anni

A soli 25 anni, è morta per le ferite in seguito ad un gravissimo incidente sulla statale 54, nei pressi di Udine, nella giornata di ieri 31 dicembre.

Una fine anno tragica per la famiglia di Lucia Cozzarolo, morta per un gravissimo incidente stradale nei pressi di Udine, nel suo paese natale Remanzacco. La giovane è deceduta a soli 25 anni per le ferite riportate, nell’Ospedale Santa Maria della Misericordia, nella giornata di ieri 31 dicembre 2020 verso le 14.

Lucia Cozzarolo, morta a 25 anni a Udine

La giovane ragazza di Remanzacco stava attraversando le strisce in Via Marconi lungo la statel 54, quando è stata completamente travolta da una fiat 500 che andava in direzione di Udine. Alla guida c’era un 29enne di Cividade che ancora è da stabilire perché abbia investito la povera Lucia. Non è chiaro infatti se si sia trattato di un malore, di una perdita del controllo del veicolo o di altro. L’incidente è avvenuto verso le ore 14 di ieri 31 dicembre 2020.

L’impatto è stato devastante: Lucia è stata investita in pieno dall’auto, è finita sul parabrezza della 500 sfondando il vetro. E’ poi caduta a terra, sbattendo violentemente la testa sull’asfalto. Vano è stato il tentativo di salvarla degli operatori del 118 arrivati sul posto. La ragazza è stata subito portata all’Ospedale Santa Maria della Misericordia ma è deceduta in serata per la gravità delle ferite riportate.

La sindaca del paese di Lucia, Remanzacco, Daniela Briz ha commentato così il terribile incidente di fine anno: “Chiudere un anno così difficile in questa maniera è un dolore enorme per tutta la nostra comunità. Una ragazza così giovane, una vita stroncata. È un dolore immenso per tutti noi e siamo vicini alla famiglia“. I carabinieri e i vigili del fuoco hanno subito messo in sicurezza il luogo dell’incidente.