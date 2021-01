Can Yaman è fidanzato? La verità sulla sua situazione sentimentale

Can Yaman, l’attore turco è fidanzato? Nonostante i segreti, ecco cosa abbiamo scoperto sulla situazione sentimentale del bellissimo trentenne.

Il bellissimo attore Can Yaman è nato l’8 novembre 1989 a Istanbul, e ha oggi 30 anni. Non tutti sanno che prima di lanciarsi nel mondo della recitazione Can si è laureato in Giurisprudenza, ed ha addirittura iniziato la carriera da avvocato. Non sentendosi appagato da quel tipo di lavoro, Yaman ha deciso di abbandonare la professione e debuttare nel mondo del cinema e della televisione. La sua carriera è iniziata nel 2014, ma fino al 2017 ha interpretato solo piccole parti in serie televisive turche poco conosciute. Il primo grande successo per Can Yaman è arrivato grazie al ruolo interpretato nella serie tv (turca) “Dolunay”: l’attore impersonava Ferit Arslan, un ricco uomo di affari che si innamora di una sua dipendente.

Can Yaman: ex fidanzate e relazione sentimentale

La serie tv ebbe tanto successo che venne trasmessa anche in Italia, con il nome di “Bitter Sweet, ingredienti d’amore”. Can Yaman è riuscito a conquistare subito il cuore dei telespettatori italiani, e sopratutto quello delle donne. Oltre che per il suo talento come attore, infatti, Can ha raggiunto il successo in Italia anche grazie al suo fascino. Se in Bitter Sweet, l’attore portava i capelli corti e non aveva un filo di barba, oggi il trentenne turco di riconosce per i capelli lunghi e la folta barba: entrambi i look sono stati in grado di far innamorare le fans di tutto il mondo, e molte si chiedono quale sia la situazione sentimentale dell’uomo.

Potrebbe interessarti leggere anche —> Can Yaman e Demet Ozdemir, indiscrezioni: nuova soap insieme

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI!

Can mantiene la sua vita privata in assoluto segreto, ma pare che in passato sia stato fidanzato con l’attrice turca Demet Oxdemir, sua collega nella serie tv “Erkenci Kus”. La loro storia d’amore pare sia finita spezzando i cuori di parecchi fan turchi, che adoravano la coppia. In Italia Can è stato visto in compagnia di una modella, ma le voci su un presunto fidanzamento non sono mai state confermate. Pare, dunque, che al momento Can sia single e concentrato a tempo pieno sul lavoro.