Ben Chafin, senatore della Virginia, è morto di Coronavirus

Il senatore dello stato della Virginia Ben Chafin è morto dopo aver contratto il coronavirus, hanno detto i repubblicani del Senato.

Un nuovo lutto legato al Coronavirus colpisce la politica americana: è morto Ben Chafin, al Senato rappresentava la Virginia sudoccidentale ed era della contea di Russell. Repubblicano, è stato eletto per la prima volta alla Camera dei Delegati nel 2013 e poi è passato al Senato nel 2014. Aveva 60 anni.

Il governatore Ralph Northam ricorda: “Conoscevo Ben come legislatore, avvocato, banchiere e agricoltore che allevava bovini da carne nella Moccasin Valley, lavorando la terra proprio come avevano fatto generazioni della sua famiglia prima di lui”. Il cordoglio per la sua morte ha scosso la politica.

Chi era Ben Chafin, il senatore americano morto di Coronavirus

“Amava la vita all’aria aperta e amava ancora di più servire le persone”, ha aggiunto Northam, che in queste ore non è l’unico che spende parole di cordoglio per la morte del rappresentante repubblicano della Virginia. I legislatori di tutto lo stato hanno pianto la morte di Chafin, che secondo quanto viene riferito sarebbe avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri. Non è chiaro se e da quanto tempo l’uomo fosse ricoverato.

“Ha servito per garantire che la sua regione e la sua comunità, e le persone che amava, non sarà senza alcun dubbio mai dimenticato”, hanno detto in una dichiarazione i repubblicani del Senato. Chafin è il primo parlamentare della Virginia a morire a causa del virus. Appena tre giorni fa, aveva fatto molto clamore la morte del 41enne deputato Luke Letlow, anche egli esponente del partito repubblicano statunitense.