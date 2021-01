Alessandra Casella, lutto improvviso: è morto suo marito – FOTO

Nel corso della notte Alessandra Casella ha perso suo marito. È successo tutto quanto di colpo, con la sua vita sconvolta dal niente.

Per Alessandra Casella il nuovo anno si apre con una tragedia personale. L’attrice ha dovuto dire addio all’amato marito, scomparso nelle prime ore di sabato 2 gennaio 2021. L’uomo aveva 54 anni e gli è risultato fatale un infarto sopraggiunto all’improvviso. La notizia arriva da lei stessa attraverso il suo profilo personale Twitter.

L’attrice milanese, che di anni ne ha 58, ha scritto le seguenti parole. “Un infarto a 54 anni. Era l’amore della mia vita. Il padre di mia figlia. Il mio migliore amico”. E tanti sono i riscontri di umanità, di vicinanza e di commozione che Alessandra Casella sta ottenendo.

Alessandra Casella, morto di colpo il marito per un infarto

Un infarto a 54 anni. Era l’amore della mia vita. Il padre di mia figlia. Il mio migliore amico. — Alessandra Casella (@Casellabooksweb) January 2, 2021

Lei, oltre ad interpretare diversi film per il cinema e per la televisione, ha anche preso parte a delle serie tv, a partire dalla fine degli anni ’80. Inoltre è anche autrice e sceneggiatrice non solo per il piccolo schermo ma anche per il teatro, e dirige pure una web tv.

Purtroppo questo lutto improvviso cambia per sempre la vita della Casella, che da sempre risulta molto amata anche per la sobrietà mostrata. A seguito di questa tragedia per l’appunto perdono l’uomo sia Alessandra che la loro giovane figlia. Le manifestazioni di affetto e di cordoglio si susseguono dalle scorse ore.