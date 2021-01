Vacanze e ponti 2021: tutte le festività del nuovo anno

By

Quali ponti nel 2021 potremo sfruttare per andare in vacanza o partire nel nuovo anno in arrivo?

Visto che il 2021 è ormai alle porte è anche il momento di andare a vedere quando cadranno le vacanze e quali saranno i ponti a disposizione nel nuovo anno in arrivo, quindi nell’anno 2021. Sperando che la situazione pandemia da Covid-19 vada via via verso la fine, vediamo quando e come potremo organizzare le nostre vacanze, viaggi o weekend fuori porta sfruttando proprio le vacanze a disposizione!

Le date delle vacanze 2021: che ponti possiamo sfruttare?

Per quanto riguarda il Calendario dei ponti, delle vacanze e delle festività, chiaramente iniziamo dal primo gennaio e da Capodanno ovviamente. Subito dopo troviamo il 6 gennaio che è l’Epifania e cade di mercoledì. In questo caso gli studenti torneranno a scuola giovedì 7 gennaio, ma praticamente solo per un paio di giorni perché il 9 è già sabato e quindi si torna a riposarsi un pochino.

Per quanto riguarda le vacanze successive troviamo i giorni di vacanza grazie alla Pasqua che nel 2021 cadrà ad inizio Aprile precisamente domenica 4. Quindi lunedì 5 aprile sarà la Pasquetta, ossia il lunedì dell’angelo.

Dopo 20 giorni cade il famigerato 25 aprile, la Festa della Liberazione, ma cade di domenica e quindi non ci sono giorni in aggiunta al vostro calendario delle festività. Per quanto riguarda il primo maggio invece cade di sabato, quindi si potrà pensare di allungare un pochino magari il weekend e regalarsi qualche giorno fuori porta.

Il 2 giugno, invece, Festa Nazionale della Repubblica cade di mercoledì. Un giorno infrasettimanale che può essere sfruttato per un lunghissimo weekend da chi ha qualche giorno di ferie da attaccare.

Guardando poi a novembre, quindi dopo l’estate, il giorno di Ognissanti è lunedì quindi in questo caso si potrebbe fare un interessante lungo weekend di Halloween a cui appunto attaccare anche un giorno in più di riposo. Guardando invece già alle feste di Natale dell’anno prossimo, l’8 dicembre 2021 cadrà di mercoledì, quindi molto probabilmente sarà solamente un giorno di break e di riposo infrasettimanale, senza ponti! Mentre Natale l’anno prossimo sarà di sabato e quindi festeggeremo sabato 25 dicembre e domenica 26 dicembre. Il 31 dicembre cadrà di venerdì e l’uno e di gennaio 2022, sarà invece di sabato.

Sembra quindi che il calendario 2021 non si ricco di ponti da sfruttare. Ma nonostante ciò, quello che ci auguriamo per questo 2021 in arrivo è che la condizione di vita di tutti noi possa migliorare tornare alla normalità il prima possibile dimenticando la brutta parentesi del Coronavirus.