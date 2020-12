Serie A, tutte le partite domenica 3 gennaio: orari, anticipi, posticipi

La Serie A tornerà in campo domenica 3 gennaio 2021 con sfide entusiasmanti: trasferta a Benevento per la capolista Milan

Ancora pochi giorni, poi si tornerà a giocare anche in Serie A. Dopo qualche giorno di vacanza per i calciatori del campionato italiano, tutto è pronto per scendere in campo domenica 3 gennaio 2021. Andrà in scena la 15esima giornata con sfide importanti: la capolista Milan affronterà la sorpresa Benevento, guidata dall’ex attaccante rossonero Pippo Inzaghi. Non ci saranno anticipi e posticipi con tutte le partite che si giocheranno domenica, a partire dalle 12.30 con Inter-Crotone che aprirà la prima giornata dell’anno 2021. Alle 15, invece, ci saranno Atalanta-Sassuolo, Cagliari-Napoli, Fiorentina-Bologna, Genoa-Lazio, Spezia-Verona, visibili su Sky Sport, mentre su DAZN sempre alle ore 15 si potranno ammirare Parma-Torino e Roma-Sampdoria. Infine, alle 18 Benevento-Milan su Sky Sport con il posticipo serale su DAZN tra Juventus ed Udinese.

Domenica 3 gennaio 2021, la programmazione Sky e DAZN

Ecco la programmazione completa con tutte le sfide:

ore 12.30 Inter-Crotone (Sky Sport)

ore 15.00 Atalanta-Sassuolo (Sky Sport)

ore 15.00 Cagliari-Napoli (Sky Sport)

ore 15.00 Fiorentina-Bologna (Sky Sport)

ore 15.00 Genoa-Lazio (Sky Sport)

ore 15.00 Parma-Torino DAZN

ore 15.00 Roma-Sampdoria DAZN

ore 15.00 Spezia-Verona (Sky Sport)

ore 18.00 Benevento-Milan (Sky Sport)

ore 20.45 Juventus-Udinese DAZN