Telegram: nel nuovo aggiornamento arrivano le chat vocali e le animazioni

Telegram si aggiorna ed aggiunge importanti novità per i suoi clienti: in arrivo le chat vocali e le animazioni per gli stickers.

Sebbene in occidente WhatsApp rimanga la piattaforma di messagistica istantanea maggiormente utilizzata e diffusa, con il passare del tempo Telegram acquista sempre maggiore spazio e considerazione. In molti si sono riversati sull’offerta dell’app russa quando sono stati riscontrati problemi di sicurezza della privacy nell’app di proprietà di Facebook. Altri semplicemente hanno apprezzato le funzionalità differenti che sono presenti su questa piattaforma.

Nella maggior parte dei casi, almeno in occidente ed in Italia, l’utilizzo di Telegram non è sostitutivo bensì complementare a WhatsApp. Per tutti coloro che hanno avuto modo di utilizzare e che vorrebbero utilizzare Telegram come piattaforma di messaggistica principale, in questo fine 2020 ci sono delle importanti novità. L’app si è aggiornata ed ora permette di utilizzare le chat vocali all’interno dei gruppi. Una novità importante, poiché questa funzionalità può essere utilizzata sia per parlare con gli amici che per la didattica a distanza e le call di lavoro.

Telegram: tutte le novità dell’ultimo aggiornamento

Le novità minori riguardano gli stickers, adesso ci sono anche quelli animati, la possibilità di archiviare dati sulla scheda sd dello smartphone (utile per problemi di spazio sulla memoria principale) e di modificare i dati in qualsiasi momento. Per Ios, inoltre, è stata aggiunta la possibilità di fare leggere i messaggi arrivati a Siri. La novità più importante dell’ultimo update, però, riguarda la chat vocale.

Dopo aver eseguito l’aggiornamento sarà possibile avviare una chat vocale all’interno di qualsiasi gruppo di cui fate parte. Una volta avviata vi accorgerete che spunterà una barra in alto che vi mostrerà chi sta parlando e quanto rumore sta facendo. Tale funzionalità vi permetterà di capire subito chi sta prendendo parola, ma anche di scegliere il tempo giusto in cui intervenire senza sovrapporti agli altri.

Una volta avviata, inoltre, sarete liberi di mandare messaggi e scorrere il menu del vostro cellulare senza impedimenti. Negli smartphone android, in più potrete visualizzare la barra di cui parlavamo anche se Telegram viene lasciato in background. Sarà possibile inoltre oscurare la cam e silenziare il microfono in qualsiasi momento, così da avere la possibilità di staccarvi dalla comunicazione nei momenti in cui dovete fare altro, senza necessità di chiudere la chat vocale.