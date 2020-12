Madre e figli morti, ritrovamento horror in appartamento presso Firenze

By

In una località della provincia del capoluogo toscano spuntano fuori i corpi decomposti di madre e figli morti. Indagano le forze dell’ordine.

Si indaga su un macabro ritrovamento avvenuto in provincia di Firenze, a Figline Valdarno. All’interno di un appartamento i vigili del fuoco chiamati in seguito ad una segnalazione hanno rinvenuto tre cadaveri, tutti in avanzato stato di decomposizione. Si tratta di madre e figli morti. La donna aveva 77 anni ed i due uomini 51 e 46 anni rispettivamente.

I tre vivevano sotto allo stesso tetto e da diverso tempo chi abitava accanto a loro e li conosceva non riceveva più notizie da parte di questa famiglia. Così un vicino di casa delle vittime ha sollecitato con preoccupazione l’intervento di forze dell’ordine e soccorritori, dal momento che nessuno rispondeva né al citofono né al telefono. Una volta aperta con una effrazione la porta di casa, i pompieri si sono ritrovati davanti ad una scena orribile nella mattinata di mercoledì 30 dicembre 2020, con le salme di madre e figli morti che mostravano segni evidenti di decomposizione.

Madre e figli morti, la porta era chiusa a chiave: le possibili spiegazioni

La porta era chiusa a chiave dall’interno, circostanza che porta gli inquirenti ad escludere un qualsiasi possibile evento di natura violenta perpetrato da parte di terzi. Sono i carabinieri di Figline Valdarno a portare avanti l’indagine con il loro reparto scientifico. Presenti sul posto anche i vigili urbani.

Per il momento non ci sono piste nello specifico da seguire atte a spiegare la drammatica circostanza. Data la scarsità di dettagli a disposizione, bisogna approfondire se la vicenda sia da far risalire ad un incidente oppure ad un raptus omicida di una delle persone ritrovate prive di vita.