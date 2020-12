Jessica Simpson dimagrita, la cantante è un’altra: “Che impresa” – FOTO

Sta ricevendo complimenti da tutto il mondo una Jessica Simpson dimagrita dopo la terza gravidanza e che sembra anche ringiovanita.

Gli ultimi dieci anni di vita di Jessica Simpson hanno visto la cantante dedicarsi esclusivamente alla famiglia. La 40enne texana, molto in voga nei primi anni 2000, ha dato alla luce la figlia Maxwell nel 2012 ed il secondogenito Ace nel 2013. A marzo del 2019 è stata poi la volta della piccola Birdie. E tra una gravidanza e l’altra il suo fisico ha fatto vedere un vistoso effetto yò-yò, con lei che ha preso e perso peso più volte. Ora però ha perso ben mezzo quintale di peso.

Adesso Jessica è intenzionata a tornare sulle scene e a HollywoodLife ha raccontato la sua nuova impresa che l’ha portata a dimagrire in maniera evidente. “Non riuscivo a sopportare di essermi appesantita così. Avevo le caviglie gonfie e non mi piacevo. Mi sono messa ancora una volta con impegno e ce l’ho fatta. Ora devo dire che è veramente bello potere stare così rilassata”. Nello scorso mese di luglio la statunitense ha festeggiato gli anni indossando un paio di jeans comprati nel 2006. In tanti tra i suoi ammiratori si chiedono come abbia fatto la bella Jessica a centrare ancora una volta una simile impresa. Anziché stare ore ed ore in palestra, lei fa sapere di essersi autoimposta un obiettivo quotidiano ben preciso. Che consiste nel compiere14mila passi. Ogni giorno.

Jessica Simpson dimagrita, ora è in forma è bella come quando era ragazza

C’è anche un personal trainer che l’ha seguita e che l’aveva fatta partire con ‘soli’ 6mila passi al giorno. Poi gradualmente le sessioni sono aumentate di carico, con passeggiate di cinque chilometri, anche in famiglia, e delle sedute al tapis-roulant quando c’era maltempo. Aiuta anche il fatto di abitare in aperta campagna, in un luogo dove è fantastico svegliarsi ogni giorno nel bel mezzo della natura. Inoltre la cantante ha seguito la dieta Body Reset, con cinque pasti al giorno da consumare assumendo proteine, fibre e grassi sani. Anche se c’era spazio per qualche bello strappetto alla regola.

Come ha fatto la cantante a centrare questo obiettivo

All’inizio le cose risultavano difficili, ma come in ogni situazione del genere, gli sforzi ci sono solamente quando si comincia. Poi la situazione diventa presto abitudine, ci si adatta al cambiamento e la pressione e gli sforzi calano. Secondo Jessica Simpson però c’è un altro fattore che le è stato di aiuto: ovvero l’essere totalmente offline, lontana da internet, cellulari, pc, televisore ed altro almeno un’ora al giorno. E dormire come minimo 7 ore a notte. In questo modo l’artista ce l’ha fatta, recuperando lo splendore di un tempo. Ed i suoi ammiratori la riempiono ogni giorno di complimenti più che meritati.