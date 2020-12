Botti di Capodanno 2021: come far stare tranquillo il vostro cane

I consigli per prendersi cura dei propri animali durante la notte di Capodanno quando verranno sparati i classici botti.

Come ogni Capodanno molte persone festeggeranno con botti e fuochi d’artificio. Un modo goliardico di celebrare l’arrivo del nuovo anno, ma che mette a dura prova i nervi dei nostri amici a 4 zampe. I cani, si sa, soffrono moltissimo a sentire tutti questi scoppi improvvisi e l’ENPA – Ente Protezione Animali – anche quest’anno ha deciso di lanciare un appello per evitare che si usino petardi e simili. Visto che, difficilmente tutti rinunceranno ai famigerati botti di Capodanno, ecco qualche consiglio e indicazione per far stare tranquillo il vostro cane ed evitare che si possa fare del male o che possa scappare.

L’appello di Carla Rocchi, ENPA

L’appello di Carla Rocchi, presidente nazionale Enpa, è stato accolto e divulgato da Adnkronos: “Risparmiamo gli animali dal tormento dei botti”. Ad accogliere la sua richiesta moltissimi Sindaci di tante città italiane, ma la tradizione dei botti di Capodanno difficilmente sparirà nel nulla. Si tratta però di un’attività che fa star male i cani e che, soprattutto, li terrorizza a tal punto da fargli perdere la lucidità per alcuni istanti, portandoli magari a fuggire.

Come fare allora a far sentire al sicuro i vostri amici a 4 zampe e, soprattutto, ad evitare che si perdano o si feriscano? L’Enpa ha pubblicato su YouTube un simpatico video esplicativo con svariati consigli da seguire proprio per prendersi cura al meglio degli amici animali.

I consigli per proteggere i cani dai botti di Capodanno

In primis è importante dotare il vostro cane di microchip o medaglietta. Così facendo, se dovesse scappare terrorizzato dai botti di Capodanno, potrete ritrovarlo rapidamente. In secondo luogo una visita dal veterinario prima del 31 dicembre potrebbe essere importante per controllare che sia tutto a posto e per chiedere, eventualmente, un calmante se la situazione dovesse diventare insostenibile per il cane. Pare inoltre che una bella passeggiata prima dei festeggiamenti contribuisca a rilassare il cane e a stancarlo un po’, evitando reazioni eccessive. A questo si aggiunge il fatto che fargli indossare un cappottino di lana sembra tranquillizzare molto il vostro amico a 4 zampe.

Ricordate poi, in ultimo, che dovete lasciare il cane libero di muoversi e di nascondersi dove si sente più sicuro. Anche trasgredendo a qualche regola. In quel momento di panico è importante che si senta protetto e non costretto.

(Fonte immagini Pixabay)