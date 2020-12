Alessandra Mussolini compie 58 anni: come mai ha abbandonato la politica

Conosciamo meglio nel dettaglio la decisione di Alessandra Mussolini, che oggi compie 58 anni, ed ha abbandonato la politica: il motivo

Una vita passata in politica prima di prendere una decisione definitiva: lasciarla immediatamente. Così Alessandro Mussolini, che oggi 30 dicembre compie 58 anni, ha spiegato le sue decisioni in una recente intervista ai microfoni de “Il Tempo“: “La politica è stata un ciclo che si è chiuso. Per me è stata ovviamente importante. È chiaro che quando una persona fa tanti anni di politica poi l’esperienza resta dentro”. Poi ha aggiunto: “I cicli si aprono e si chiudono: bisogna essere sempre pronti e aperti. Sono sempre stata molto istintiva, se vogliamo passionale: quando faccio le cose do tutta me stessa”.

Leggi anche –> Alessandra Mussolini, addio alla politica dopo Ballando con le Stelle

Leggi anche –> Alessandra Mussolini faceva l’attrice? La verità sul suo passato

Alessandra Mussolini, cosa farà da ‘grande’?

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Successivamente la stessa Mussolini, con un passato anche da attrice, ha svelato anche quale sarà il suo futuro: “Quello che farò mi è sconosciuto completamente. Abbiamo vissuto un anno che ci insegna che non bisogna fare progetti né programmi”. Infine, sempre sulle pagine de “Il Tempo” ha rivelato: “Viviamo alla giornata e si prende quello che c’è. È stato un anno terribile e drammatico. Per tanti italiani, per le famiglie, per l’economia”. Nella sua carriera ha ricoperto vari ruoli partecipando anche all’edizione di Ballando con le Stelle, in cui si è divertita davvero tanto. Ora il suo futuro è incerto dopo i tanti anni trascorsi in politica.