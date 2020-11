Alessandra Mussolini faceva l’attrice? La verità sul suo passato

Alessandra Mussolini è una rinomata politica e opinionista italiana. Alle spalle ha anche un passato da attrice: scopriamolo nel dettaglio.

Classe 1962, Alessandra Mussolini nasce a Roma il 30 dicembre. Nella sua carriera conta numerosi incarichi e lavori. E’ entrata in politica, ma non si è neanche negata il piccolo schermo.

L’abbiamo anche osservata nelle vesti di europarlamentare nel gruppo del Partito Popolare Europeo. La sua vita però, l’ha anche portata verso la televisione. Infatti, è stata ospite a diversi programmi come opinionista. Pochi sanno che nel suo curriculum c’è un passato da attrice.

Alessandra Mussolini: le aspirazioni verso una carriera cinematografica

Non tutti sanno del passato da attrice della Mussolini. In giovane età era addirittura sbarcata sul grande schermo con il film Una giornata particolare di Ettore Scola. In questa pellicola aveva fiancheggiato la zia Sophia Loren. Sarà proprio grazie alla zia che sarà ispirata verso la carriera cinematografica. Tra le produzioni alle quali ha partecipato si contano numerose commedie all’italiana. Ha infatti lavorato al fianco di attori come Renato Pozzetto ed Enrico Montesano nel film Noi uomini duri. Tra le sue tante esperienze c’è anche quella di un servizio fotografico di nudo per la rivista Playboy nel 1983.

Nel piccolo schermo l’abbiamo vista nei panni di conduttrice insieme a Pippo Baudo. I due hanno condotto insieme l’edizione di Domenica in tra il 1981 e 1982. La Mussolini sembra proprio poliedrica perché sempre in quegli anni pubblica un LP di canzoni. Questo è diventato una vera e propria rarità tanto che nel 2000 una copia è stata venduta a Londra per ben 10milioni di lire. Ha anche avuto esperienza nel doppiaggio in una puntata dei Simpson. Ad oggi la vediamo ancora come ospite in vari programmi di Mediaset in cui fa l’opinionista.