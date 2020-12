Anticipazioni Le Iene presentano: un anno di Covid

Una puntata davvero speciale quella di stasera de Le Iene Show, alle 21,30 circa su Italia 1! Ecco tutte le anticipazioni e i servizi della puntata di oggi

La degna conclusione di un anno in cui si è tanto parlato di sanità nella puntata de Le Iene Show di oggi 29 dicembre in prima serata su Italia 1. Una serata tutta interamente dedicata al tema più scottante del momento: la sanità italiana e come ha saputo o non ha saputo gestire l’emergenza covid-19. Quali saranno io servizi di questa sera?

Le Iene, lo speciale di questa sera su Covid-19

Una prima serata dedicata all’emergenza sanitaria quella di oggi delle Iene, condotto da Nicola Savino e Alessia Marcuzzi. Nel corso della puntata di questa sera, verrà sviscerato il tema della sistema sanitario del nostro Paese, con i suoi punti di forza e di debolezza, sorattutto nel corso di questo anno così tragico e delicato per la sanità.

Anche se il focus principale sarà naturalmente sul covid-19 e su come l’emergenza sia stata gestita dall’Italia, nel bene o nel male, i servizi di questa sera si concentreranno più ampiamente sul tema della sanità. I giornalisti delle Iene, infatti, hanno realizzato le inchieste che andranno in onda nel corso di due anni, quindi anche molto prima dello scoppiare della pandemia.

Dagli “Ospedali da incubo” delle contraddizioni e le gravi inefficienze, specchio di una gestione pessima delle risorse, agli “Ospedali da sogno“, eccellenze italiane che si sono contraddistinte anche nella gestione della pandemia covid, e hanno tenuto testa a tantissimi ospedali in tutto il mondo. Le due facce della sanità del bel Paese nei numerosi servizi della trasmissione.

Un ultimo sguardo, in chiusura della puntata, al triste ma reale collegamento tra sanità e criminalità organizzata. Lo speciale, realizzato da Gaetano Pecoraro, racconta la questione anche dal punto di vista finanziario. Il giornalista, sull’inchiesta, ha dichiarato: “È il tentativo di tracciare una prima riga. Di congelare tutti i fatti mettendoli in fila, dall’inizio di questo anno terribile, e capire, attraverso la nostra interpretazione, cosa non ha funzionato, facendo un affresco del nostro sistema sanitario.”