Animali di tutto il mondo: come si chiamano i loro versi?

Quali sono i nomi dei versi degli animali? Sapete come si chiama il canto della rondine o del pavone? E la giraffa?

E il coccodrillo come fa? Chi non si ricorda questa famosa canzoncina dello Zecchino D’Oro che ha instillato in tutti noi il dubbio sul verso di questo animale? Bene. Molto probabilmente, se vi fermate a pensare, non sarete in grado di dire il nome preciso del verso di moltissimi animali. Chi si ricorda che verso fa la giraffa? Oppure qual è il vero nome del verso della rondine?

Che versi fanno gli animali e come si chiamano? Certo, forse non è una cosa che vi servirà tutti i giorni, ma si tratta comunque di una nozione interessante che, in questi giorni di lockdown, può aiutarci a svagarci un po’! Vediamo allora alcuni dei nomi dei versi degli animali più strani e particolari!

I versi della gallina, del cigno e della rondine

La gallina, forse non tutti si ricorderanno, ma emette il classico “coccodé” che si chiama chiocciare. Molto simile è il nome del verso del dolcissimo pettirosso che chiccola! L’usignolo, rimanendo nel mondo degli uccelli, gorgheggia mentre il picchio ride e il cigno soffia! La rondine, che si dice annunci la primavera, garrisce! Se, in ultimo, vi state chiedendo qual è il nome del verso del pavone sappiate che questo bellissimo animale paupula! Il tacchino invece? Questo animale gloglotta!

Come si chiama il verso della volpe e del coniglio?

Spostandoci invece negli animali più classici, ma difficili da identificare per il loro suono, iniziamo con la giraffa che landisce mentre il cervo bramisce. La bellissima volpe invece guaiola e l’orso ruglia oppure bruisce. In ultimo il coniglio. Sapete che verso fa? Ziga!

Questi sono alcuni dei nomi dei versi degli animali. Se vi siete incuriositi sappiate che nel mondo ce ne sono moltissimi altri, tutti da scoprire. Così facendo, oltre ad accrescere la vostra cultura, sarete anche in grado di regalarvi un paio d’ore di svago viaggiando con la mente e con la fantasia!