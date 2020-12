Morto a 25 anni di Coronavirus: “Inutili i tentativi di proteggersi”

Affetto da autismo, morto a 25 anni di Coronavirus un giovane addetto alle vendite: “Inutili i tentativi di proteggersi”.

Un giovane commesso affetto da autismo, Christopher Willett, di Knoxville, nel Tennessee, è morto a causa del Coronavirus il 18 dicembre, nonostante abbia preso ogni precauzione per cercare di proteggersi dalle infezioni. Il ragazzo, che aveva 25 anni, aveva manifestato in queste settimane molta preoccupazione.

Leggi anche -> Vaccino Covid, ipotesi obbligatorietà per i dipendenti pubblici

“Non capisco mamma. Alla gente non importa nulla”, diceva il giovane sfogandosi quotidianamente con sua madre, Diana Willett. Il 25enne denunciava quanto accadeva e la sua paura del contagio era per questo grande: “Ci sono cartelli ovunque e il 90% delle persone che vengono in questo negozio non indossano maschere”.

Leggi anche -> Vaccino Covid, più dosi a Germania e Francia: è polemica

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Coronavirus, morto a 25 anni un commesso autistico: la denuncia della madre

La donna ha detto che a Christopher piaceva il suo lavoro lavorare dietro il bancone di una gastronomia locale, ma che era anche preoccupato di potersi contagiare e di infettarla, essendo la sua mamma affetta da artrite reumatoide. Christopher Willett, dice la sua mamma, era pignolo quando indossava la maschera. Si cambiava immediatamente i vestiti e faceva la doccia non appena tornava a casa dal lavoro. Non era preoccupato per la sua salute, ma per quella della sua mamma.

Invece, il 4 dicembre iniziò ad accusare i primi sintomi e decise di fare il tampone. Risultò positivo paucisintomatico e si mise in quarantena. La tosse di Christopher peggiorò verso la fine del suo periodo di autoisolamento di due settimane. Da lì a poco la situazione è rapidamente precipitata: “Ho portato mio figlio in ospedale lunedì e l’ho lasciato al pronto soccorso ed è morto venerdì sera. E lo abbiamo seppellito mercoledì”, è il terribile e crudo racconto della sua mamma. La donna vuole che la morte di suo figlio serva da promemoria agli altri per prendere tutte le precauzioni per cercare di impedire a Covid-19 di diffondersi.