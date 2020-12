Lezioni di piano, che fine ha fatto Harvey Keitel: oggi ha 81 anni

Lezioni di piano è un film del 1993 scritto e diretto da Jane Campion che vede come protagonista Harvey Keitel.

“Lezioni di piano“, scritto e diretto da Jane Campion è un film del 1993 che ha vinto la Palma d’oro alla 46esima edizione del Festival di Cannes e tre Premi Oscar: per la migliore attrice ad Holly Hunter, migliore attrice non protagonista ad Anna Paquin e migliore sceneggiatura originale.

Stasera 28 dicembre 2020 andrà in onda in prima serata su Tv8 il film “Lezioni di piano“, che vede tra i suoi protagonisti Harvey Keitel nel ruolo di George Baines. Keitel è nato a New York il 13 maggio 1939 da una famiglia ebraica ed è un attore e produttore cinematografico statunitense. Si è arruolato nei Marines all’età di 16 anni, prendendo parte all’intervento militare in Libano, l’Operation Blue Bats del 1958. Ha lavorato dieci anni in teatro prima di imporsi nel mondo cinematografico con il film “Mean Streets – Domenica in chiesa, lunedì all’inferno” di Martin Scorsese. Con il celebre regista ha lavorato anche in “Alice non abita più qui” del 1974 e “Chi sta bussando alla mia porta” del 1969.

Harvey Keiten, i successi e la vita privata

Harvey Keitel ha lavorato con un esordiente Ridley Scott nel film “I duellanti“. E’ tornato alla ribalta con il cult “Thelma & Louise” del 1991, “Le Iene” e “Pulp Fiction” di Quentin Tarantino. Nel 1993 ha finto il premio AACTA come migliore attore per “Lezioni di piano“. Più recentemente a recitato ne “Il mercante di pietre” di Renzo Martinelli e “Youth – La giovinezza” di Paolo Sorrentino.

E’ stato co-presidente dell’Actors Studio, la scuola di recitazione più prestigiosa negli Stati Uniti, dal 1995 al 2017. Ha avuto una figlia, Stella, con l’attrice Lorraine Bracco con la quale è stato legato dal 1982 al 1993. L’altro figlio, Hudson, è nato dal legame con Lisa Karmazin e, nel 2001, ha sposato l’attrice Daphna Kastner con cui ha dato alla luce un figlio nel 2004.