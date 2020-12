Che fine ha fatto Lorena Forteza, irriconoscibile con tanti chili in più

Lorena Forteza era diventata celebre grazie a “Il Ciclone” di Leonardo Pieraccioni. Oggi l’attrice è diventata irriconoscibile.

Lorena Forteza era riuscita a rapire il cuore degli italiani grazie al suo talento e alla sua bellezza. Nel 1996 ha esordito al cinema con la pellicola “Il Ciclone“, diretta da un giovane Leonardo Pieraccioni.

L’attrice era poco più che vent’enne quando ha interpretato il ruolo di Caterina, la splendida ballerina di flamenco. Il film di Pieraccioni riscosse un successo tale da far portare Lorena Forteza nel ‘ciclone’ mediatico. In molti pensavano che la giovane avrebbe avuto una lunga carriera cinematografica, invece la colombiana scomparve presto dalle scene, ad eccezione di qualche sporadica apparizione sul piccolo schermo. La giovane ha raggiunto in fretta la notorietà grazie alla celebre pellicola, quando era solo un’attrice in erba. Dopo poco la nascita del primo figlio Ruben, la Forteza è caduta in una forte depressione post parto, che ha fatto si che il figlio venisse affidato al padre, il campione Damiano Spelta.

Lorena Forteza, oggi è diventata irriconoscibile

La lontananza con il figlio Ruben ha causato a Lorena Forteza di cadere nell’oblio, cercando lo sfogo nel cibo e subendo una trasformazione evidente. In poco tempo, la compagna di ballo di Natalia Estrada ne “Il Ciclone” è diventata irriconoscibile e i suoi ultimi ingaggi lavorativi nel mondo della moda risalgono ai primi anni 2000, quando ha lavorato come modella curvy.

Nel 2004 Lorena Forteza ha fatto appello al programma “Bisturi! Nessuno è perfetto“, chiedendo aiuto per rimettersi in forma grazie ad una corretta alimentazione e all’esercizio fisico. Oggi l’attrice è riuscita dopo diverse cure a recuperare la linea e vive in Spagna ed ha recuperato il rapporto con il figlio Ruben Spelta, anche lui modello, cresciuto a Milano con il padre.