Grande Fratello Vip, anticipazioni del 28 dicembre: novità e colpi di scena

Il Grande Fratello Vip ritorna con il suo consueto appuntamento. Nella puntata di oggi sono attesi molti colpi di scena e novità.

Il programma targato Mediaset andrà come sempre in onda su Canale 5 dalle 21.45. Sarà sempre Alfonso Sigorini a guidarci in una puntata che lascerà tutti a bocca aperta.

Colpi di scena, soprese ed eliminazioni terranno incollati i telespettatori allo schermo. Scopriamo cosa succederà questa sera.

Grande Fratello Vip, una puntata imperdibile

Questa settimana a rischiare l’eliminazione sono ben quattro concorrenti: Giacomo Urtis, Sonia Lorenzini, Samantha De Grenet e Maria Teresa Ruta. In base alle indiscrezioni e a diversi sondaggi sul web, Samantha e Sonia sarebbero le più papabili per l’eliminazioni. La posizione delle due new entry si è anche aggravata a causa di alcuni episodi avvenuti in settimana.

Gli scorsi giorni sono stati decisamente movimentati e il GF sta meditando su cosa fare rispetto al comportamento di alcuni concorrenti. La De Grenet si è lasciata andare in dichiarazioni di fuoco contro la Orlando ed è arrivata a dire anche “Io la uccido“. Non è passata inosservata neanche la Lorenzini che ha ironizzato sulle violenze subite da Adua Del Vesco. Sono stati proprio questi comportamenti a far imbestialire il pubblico da casa che ha chiesto a gran voce la l’eliminazione.

Nella casa più seguita d’Italia, ci sarà spazio anche per le questioni di cuore. Il giorno di Natale Andrea Zalletta ha ricevuto un regalo ambiguo da Natalia Paragoni e questa sera ci sarà probabilmente un confronto tra i due.

Nella casa gli occhi sono anche sulla Salemi e Pretelli dato che i due si sono lasciati andare a momenti di tenerezza e baci decisamente appassionati. Non ci resta che vedere come affronteranno la situazione.