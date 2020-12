Quali sono gli animali più grandi del mondo?

Un tour nelle meraviglie del regno animale: quali sono gli animali più grandi al mondo?

In questo periodo dell’anno, solitamente gioioso, siamo costretti a casa. Poche visite dai parenti, niente feste per Capodanno, ma tanta voglia di sorridere. Come fare? Viaggiando con la mente e con i nostri articoli che vi porteranno alla scoperta di alcuni luoghi del mondo e, in questo caso, animali, pazzeschi. Pronti quindi a leggere una bella curiosità sulla natura? Voi sapete quali sono gli animali più grandi al mondo?

Se siete alla ricerca di una notizia che non sia relativa al Covid-19 siete nel posto giusto. Oggi vi portiamo nel regno animale per scoprire quali sono gli animali più grossi di tutta la Terra.

Il mare è il regno degli animali più grossi del mondo

Al primo posto troviamo la Balenottera Azzurra, che con la sua stazza non è solo il cetaceo più grande, ma anche l’animale più gigantesco in assoluto. Può infatti superare i 30 metri di lunghezze e arrivare al peso di 180 tonnellate. Al secondo posto in termini di grandezza troviamo la balenottera comune che può arrivare a 25 metri di lunghezza e pesare più di 70 tonnellate. Leggerissima in confronto alla sua cugina!

Il calamaro gigante e lo squalo balena

Attenzione poi perché da questo momento in poi vi sorprenderete. Niente elefanti al terzo posto, ma il calamaro gigante! Ne è stato trovato uno infatti che misurava ben 18 metri e uno di 21 nel lontano 1887. Sono rarissimi e questo ha fatto pensare per molto tempo che non fossero reali. In realtà il calamaro gigante a oggi abbiamo le prove che possa arrivare a 13 metri di lunghezza, testa compresa, e che possa arrivare anche a superare i 200 chili di peso. Altro animale enorme è lo squalo balena che normalmente misura 10 metri e pesa ben 9 tonnellate. Anche se appartiene alla specie degli squali state tranquilli: mangia solo plancton e piccoli pesci e crostacei.

Lo squalo bianco

A preoccuparvi invece dovrebbe essere lo squalo bianco che misura tra i 4 e i 6 metri con un peso anche di 1 o 2 tonnellate. Un gigante non buono visto che è un carnivoro, ma visto che è rarissimo incontrarlo potete stare piuttosto tranquilli. Anche l’orca non scherza in termini di grandezza. Possono anche raggiungere i nove metri di lunghezza e pesare oltre 5 tonnellate.

Elefanti, coccodrilli, anaconde e giraffe

Non manca in questa classifica anche l’elefante alto quasi 4 metri e lungo anche 7. Un gigante buono che va però preservato perché troppo spesso viene cacciato o tenuto in cattività. Accanto a lui troviamo la giraffa che può arrivare anche ai 6 metri di altezza!

Tra gli ultimi animali più grandi al mondo c’è poi l’anaconda che può arrivare anche agli 8 metri di lunghezza. Proprio come il coccodrillo che con un peso di oltre una tonnellata e una lunghezza anche di 9 metri si piazza di diritto in questo tour degli animali più grandi al mondo.