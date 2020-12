Malattia Maurizio Battista: molti giorni in ospedale, cosa ha avuto

Se l’è vista davvero brutta Maurizio Battista, amatissimo comico e cabarettista. Ma cosa ha avuto di così grave da costringerlo giorni in ospedale?

“Come dice Vasco, sono ancora qua“: con queste parole Maurizio Battista ha tranquillizzato i fan e il suo pubblico dopo un brutto spavento. L’amatissimo comico e cabarettista, infatti, è stato ricoverato in ospedale per diversi giorni per un grave problema che lo ha costretto ad interrompere il suo spettacolo “Una serata al drive in“, previsto per ottobre 2020.

Maurizio Battista, la grave malattia

Un grande spavento per Maurizio e i suoi fan che aspettavano di vederlo a teatro nel suo spettacolo “Una serata al drive in“, rinviato a causa di un improvviso ricovero del comico romano per una gravissima pancreatite.

Leggi anche–> Alessandra Moretti, chi è la moglie di Maurizio Battista: età e carriera

La grave infiammazione al pancreas di Battisti lo ha costretto ad essere ricoverato in ospedale, come ha spiegato lui stesso in un video, postate sui suoi profili social, in cui ha voluto rassicurare il pubblico che tanto lo attendeva per lo spettacolo previsto a Ostia il 2 ottobre. “Qui mi stanno curando nel migliore dei modi, daje che passa” ha concluso il comico con il sorriso e la simpatia che lo contraddistingue e per cui tutti lo apprezzano e lo amano.

Leggi anche–> Chi è Maurizio Battista: età, moglie, figlia, vita privata e carriera del comico

Maurizio Battista, che oggi è in salute e si è ripreso dal brutto periodo, presenterà lo spettacolo “30 anni e non li dimostra” questa sera alle 21,30 su Italia 1 : una performance al Teatro Olimpico di Roma che ripercorre la sua trentennale carriera. I capisaldi della sua comicità in un unico spettacolo: l’infanzia, il rapporto con le nuove generazioni e gli inganni del nostro tempo, tra risate e un pizzico di amarezza.