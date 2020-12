Berlino, sparatoria nella notte di Santo Stefano: tre feriti in gravi condizioni

Sparatoria nella notte di Santo Stefano a Berlino: la polizia sta effettuando i controlli, ci sono già diversi feriti

Brutte notizie provenienti da Berlino nella notte di Santo Stefano. Come svelato dai media locali tedeschi c’è stata una sparatoria con almeno quattro persone ferite a Kreuzberg e così la polizia sta effettuando numerosi controlli. Il fuoco è stato aperto vicino ad cancello su Stresemannstrasse, vicino alla sede del partito SPD, verso le quattro di mattino. Sono stati ritrovati tre feriti gravi in quella zona, mentre il quarto, che è stato colpito ad un gamba, è stato prelevato dal Canale di Landwehr. Al momento non si conoscono dettagli con la polizia che è sempre a lavoro per capire cos’è successo nelle ultime ore, soprattutto intorno alla metropolitana Möckernbrücke.

Berlino sparatoria, non ci sono ulteriori dettagli

La polizia sta controllando ogni zona di Berlino per capire le dinamiche della sparatoria, ma non ci sarebbero ulteriori dettagli al momento. Nelle prossime ore tutto sarà più chiaro per quanto riguarda la nuova tragedia avuta luogo nella capitale tedesca.