“Il Coronavirus non esiste”, maxi protesta a Berlino – VIDEO

Maxi protesta a Berlino, in decine di migliaia scendono in piazza contro le restrizioni, al grido di “Libertà, il Coronavirus non esiste”.

Li chiamano negazionisti, in realtà nel loro composito movimento ci sono diversi modi di pensare: tra chi crede che sia tutta un’esagerazione a chi sostiene che si tratti di un’invenzione di stampa, a chi è più cospirazionista e se la prende a giorni alterni con le multinazionali del farmaco, piuttosto che con Bill Gates.

Non mancano ovviamente i no vax, che guidano questo movimento composito che sostiene più o meno che il Coronavirus non esista. Li abbiamo visti in Italia, ma tutto il mondo è paese, così eccoli marciare in migliaia in Germania. Poche le mascherine sotto la Colonna della Vittoria, ribattezzata per l’occasione Colonna della Libertà.

Anche le età sono le più disparate, anche se comunque la media è molto elevata. Si chiede, con scarsi risultati, il distanziamento sociale, per rispettare le regole, ma nessuno ci crede fino in fondo. Per le forze dell’ordine, i manifestanti sono 20mila, ma lo speaker spara molto più alto: “Abbiamo avuto 500mila richieste di partecipazione, oggi siamo 800mila”. Intanto, in Germania anche nelle ultime 24 ore i contagi sono stati centinaia.