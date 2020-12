Questa sera il nuovo appuntamento con “Qui e adesso”, lo show di Massimo Ranieri che racconta la musica e lo spettacolo. Ecco le anticipazioni della puntata.

In quest’anno così difficile per il mondo dello spettacolo e della musica, Massimo Ranieri ha voluto raccontarli nella loro essenza più pura: dalle prove dietro le quinte al prodotto finale, “Qui e adesso” parla dello spettacolo e soprattutto delle persone, gli artisti. Con esibizioni fianco a fianco di grandi e piccoli nomi della musica, interviste intime e spontanee, Massimo Ranieri mostra un lato inedito e vero di questo universo così affascinante. Oggi 25 dicembre, andrà in onda il nuovo appuntamento con il programma, su Rai 3: ecco tutti gli ospiti della serata.

“Qui e adesso” con Massimo Ranieri: gli ospiti

Dopo i primi due appuntamenti, andati in onda il 3 e il 10 dicembre e che hanno registrato una grande partecipazione dei telespettatori, il cantante napoletano torna proprio il 25 dicembre, il giorno di Natale, con il racconto di “Qui e adesso”. Su di lui, Cecchi Paone ha dichiarato di recente: “E’ bravissimo perchè è professionalmente completo. Il suo successo, come quello di Raffaella Carrà, continua non solo per ragioni tecniche: sia lui che Raffaella sono profondamente e veramente umani.”

Nella puntata di questa sera, 25 dicembre, alle 21,30 circa su Rai 3 gli ospiti del programma saranno Renato Zero, Giovanni Allevi, Al Bano, Rocio Munoz Morales, Adriano Panatta e Marino Bartoletti. Tra grandi classici della canzone italiana riarrangiati in chiave moderna, a brani inediti, novità, interviste intime e l’immancabile comicità dei The Jackal, ospiti fissi, anche in questo nuovo appuntamento con “Qui e adesso” il pubblico vedrà il lato più bello e vero del mondo dello spettacolo.

