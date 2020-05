Leyla Martinucci è un’attrice e cantante lirica che è stata legata in passato con il cantante Massimo Ranieri per ben 8 anni. Per loro la differenza d’età non è mai stata un problema.

Leyla Martinucci è una cantante lirica con una lunga carriera alle spalle e un’attrice di teatro. E’ stata sulle pagine di gossip a causa della sua storia d’amore con il cantante napoletano famoso in tutto il mondo Massimo Ranieri, di 69 anni. Leyla e Massimo sono stati legati per otto anni da una storia d’amore con una grande passione in comune: la musica.

Leyla Martinucci è nata a Taranto il 23 luglio 1986, in una famiglia con un forte amore per la musica. Ha iniziato la sua carriera artistica a 10 anni recitando come Pastorello nella ‘Tosca‘ al Teatro Comunale di San Severo, in Puglia. Suo padre, Nicola Martinucci, ha alle sue spalle una carriera lunga e importante, ma Leyla non ne ha approfittato e si è fatta le ossa nel mondo dell’opera passando dall’interpretazione di piccoli ruoli nelle opere teatrali. La svolta per lei arriva nel 2015 quando è invitata da Marcello Giordani per partecipare al Marcello Giodani & Friends a Catania. L’anno dopo, ha iniziato la sua carriera negli Stati Uniti e ad oggi si divide tra l’Italia e l’America. Tra i suoi ruoli principali possiamo ricordare Rosina ne ‘Il Barbiere di Siviglia‘, il ruolo di La Gloria nella premiere mondiale di Vivaldi ‘La Gloria e Imeneo‘, Flora in ‘La traviata‘ e Lola in ‘Cavalleria rusticana‘ alla Miami Lyric Opera.

La lunga storia con Massimo Ranieri

La sua storia è iniziata con Massimo Ranieri agli inizi degli anni 2000 e sono stati legati per otto lunghi anni. Il cantante, parlando di lei, l’ha sempre definita come “la donna della sua vita“, eppure nel 2010 c’è stata la crisi irrecuperabile dalla quale non sono usciti. In molti hanno speculato che la crisi della coppia potesse trovare fondamento nei 35 anni di differenza che li separano, ma entrambi hanno ripetuto più volte che per loro non era un problema. Leyla, da cantante lirica, è stata innanzitutto una fan di Ranieri prima di diventare la sua compagna: i due si sono conosciuti in un camerino dopo uno spettacolo e da lì si sono avvicinati.

