GF Vip, Natale hot per Giulia e Pierpaolo: prima in bagno, poi a letto…

Tra la web influencer Giulia Salemi e l’ex Velino di Striscia la notizia Pierpaolo Pretelli sembra che stia nascendo qualcosa di importante proprio sotto l’albero…

Il feeling sbocciato qualche settimana fa tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi nella Casa del Grande Fratello Vip sta assumendo sempre più i contorni di una love story. Che sia questo il regalo di Natale per la web influencer e l’ex Velino di Striscia la notizia?

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Giornata bollente per Giulia e Pierpaolo al GF Vip

Una cosa è certa: in occasione delle festività natalizie Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono avvicinati sempre di più. I due hanno trascorso la Vigilia del 24 dicembre come una vera e propria coppia, senza staccarsi (quasi) mai e lasciandosi andare a più di un’effusione. Per la gioia di tutti gli aficionados del reality che fanno il tifo per questa nuova liaison.

Leggi anche –> Pierpaolo Pretelli Giulia Salemi, flirt in lavanderia: “Gregoraci dimenticata”

Leggi anche –> GF Vip, Pierpaolo Pretelli sotto shock per il messaggio speciale: “Me l’ha mandato lei”

Leggi anche –> GF Vip, urla e insulti a Giulia Salemi: la sua reazione spiazza tutti

Nel dettaglio, Giulia ha voluto premiare Pierpaolo con una lunga sessione di make-up in bagno, prima di cena, per poi scatenarsi insieme a lui in pista tra balli di vario genere, con lunghi e molto focosi abbracci tra un numero e l’altro. Poi, dopo il brindisi della mezzanotte tutti gli altri gieffini si sono ritrovati in veranda a guardare la coppia teneramente abbracciata sotto una coperta su una sdraio del giardino.

Giulia e Pierpaolo, intanto, erano impegnati in una lunga conversazione intervallata da sguardi penetranti, baci, abbracci e coccole di vario genere. Il “terzo incomodo” Elisabetta Gregoraci sembra essere ormai solo un lontano ricordo.