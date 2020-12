Pierpaolo Pretelli Giulia Salemi, flirt in lavanderia: “Gregoraci dimenticata”

Il duo Pierpaolo Pretelli Giulia Salemi può davvero diventare una coppia. Grande feeling tra i due, e la Gregoraci fa già parte del passato.

Non c’è più Elisabetta Gregoraci, e Pierpaolo Pretelli nella casa del Grande Fratello Vip 2020 ha campo libero per scoprire Giulia Salemi. La 27enne originaria di Piacenza ed iraniana per parte di madre del resto non si oppone al flirt in piena regola avvenuto con il 30enne romano. In molti sui social network accusato proprio Pretelli di “scarsa memoria” e di avere altrettanta poca sensibilità.

“Ha già dimenticato la Gregoraci”. Ma c’è anche chi difende ed anzi elogia ed incoraggia la coppia Pierpaolo Pretelli Giulia Salemi ad andare avanti. “Siete davvero belli insieme”. Ed ancora, non manca chi ricorda che Elisabetta Gregoraci ha sempre respinto il fitto corteggiamento di lui. E visto che la 40enne calabrese non è mai voluta andare oltre, nel loro rapporto, è giusto che adesso Pierpaolo rivolga la propria mente ed il proprio cuore altrove. Certo, colpisce che il tutto sia avvenuto a solo un giorno di distanza dall’uscita di Elisabetta dalla casa del Grande Fratello Vip 2020.

Pretelli Salemi, dagli scherzi alla tenera complicità: “Che coppia”

Questo abboccamento Pierpaolo Pretelli Giulia Salemi ha fatto seguito a diversi scherzi ed episodi scanzonati avvenuti fra loro nella giornata di martedì 8 dicembre 2020. Alla fine gli abbracci e gli sguardi complici hanno suggellato la pace che sa molto di prodromi d’amore, dopo una battaglia di cuscini.

E ci sono tutti i crismi per potere assistere alla nascita di quella che sarebbe una bella coppia. Proprio Giulia Salemi aveva già vissuto una situazione simile nella sua precedente esperienza al GF Vip, nel 2017. In tale circostanza la ragazza si fidanzò con Francesco Monte, salvo però essere lasciata dopo pochi mesi.