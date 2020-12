Stasera in tv film – Alla ricerca di Dory: trama e trailer, oggi 24 dicembre

Alla ricerca di Dory è un film animato Disney, adatto a tutta la famiglia e al magico clima natalizio: personaggi, doppiatori italiani del film su Rai 2

Alla ricerca di Dory, film animato uscito nelle sale nel 2016, è riuscito a raccogliere il consenso sia dei piccoli spettatori che dei grandi.

Gag divertenti, una pesciolina protagonista dal carattere irresistibile e tanti personaggi che solo la Disney poteva immaginare. Sequel di Alla ricerca di Nemo, Dory nel cartoon su Rai 2 ore 21.20, si perderà per la sua memoria difettosa.

La vigilia di Natale di Rai 2 ci porta Alla ricerca di Dory, film completo

Oggi, 24 dicembre ore 21.20 su Rai 2, inizia il sequel di Alla ricerca di Nemo con Dory che di questa avventura l’assoluta protagonista. Alla ricerca di Dory, film d’animazione Disney / Pixar adatto a tutta la famiglia, è stato diretto da Andrew Stanton e Angus MacLane.

Trama

Dory è un pesce della specie chirurgo amnesica e da quando è nata ha da sempre avuto grandi problemi a “ricordare le cose“, ossia soffre di un disturbo della memoria a breve termine. Abbiamo conosciuto la protagonista del film animato già in Alla ricerca di Nemo, quando Dory, nonostante le sue ridotte capacità mnemoniche, riuscì a essere di grande aiuto ai suoi amici pinnati. Anche nel sequel infatti l’accento sulle caratteristiche che rendono la pesciolina unica nel suo genere vengono a essere esaltate ricordando che, infondo, tutti abbiamo una qualche particolarità che ci rende esseri speciali. Mentre vive la sua vita tranquilla, Dory viene assalita da un ricordo lontano che le riporta alla mente la sua famiglia dimenticata. La pesciolina coinvolge quindi Nemo e suo padre nella ricerca dei propri genitori e i tre partono insieme per un viaggio attraverso l’oceano. Una volta giunti in California, grazie e nonostante i saltuari ricordi di Dory, la ricerca dei tre amici si complica. Il pesce chirurgo, infatti, finisce nella quarantena dell’istituto oceanografico californiano. Con l’aiuto dello scorbutico octopus mimetico Hank, Dory riuscirà a evadere e, soprattutto, a farci ridere di gusto. Nonostante il suo tenero handicap la faccia sentire diversa, la pesciolina saprà affrontare grandi prove, dimostrare le sue capacità e, finalmente, imparare a credere in se stessa.

Alla ricerca di Dory, personaggi e doppiatori italiani:

Dory: Carla Signoris

Nemo: Gabriele Meoni

Marlin: Luca Zingaretti

Charlie e Jenny: Carlo Valli e Melina Martello

Hank: Ugo Maria Morosi

Destiny: Francesca Manicone

Bailey: Ambrogio Colombo

Fluke e Rudder: Stefano De Sando e Pasquale Anselmo

maestro Ray: Marco Mete

Scorza: Stefano Masciarelli

Trailer del film

