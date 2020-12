Emma Marrone commuove tutti: regalo speciale per Marika – VIDEO

Emma Marrone comparirà all’interno dello speciale de Le Iene “L’incredibile viaggio di Marika” per regalare una sorpresa a questa straordinaria ragazza.

L’annuncio arriva dal profilo Instagram ufficiale delle Iene: “Emma, la cantante preferita di Marika, ha pensato a un regalo fantastico per la nostra incredibile amica. Volete sapere cos’è? Non perdetevi questa sera lo Speciale Le Iene: l’incredibile viaggio di Marika, dalle 21.10 su Italia1”. Vediamo più da vicino di cosa si tratta.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Il nobile gesto di Emma Marrone

Emma Marrone è amata da moltissimi fan, non solo per la sua splendida voce ma anche per il suo cuore grande e generoso. Tra questi c’è anche Marika, una ragazza di 23 anni affetta da tetraparesi spasticadistonica sin dalla nascita: una vera amica speciale per la cantante salentina, che le ha voluto fare una sorpresa inattesa tramite Le Iene.

Leggi anche –> L’incredibile viaggio di Marika, il commovente speciale de Le Iene

Leggi anche –> Marika, chi è la ragazza tetraplegica protagonista del viaggio con Le Iene

Leggi anche –> Marika, per la giovane disabile un sogno che si avvera

Il lungo e difficile viaggio di Marika è cominciato quando è nata e prosegue tuttora, dopo una straordinaria parentesi “in moto”. I contenuti inediti, i ricordi, i racconti e le immagini della sua straordinaria avventura su due ruote saranno trasmesse questa sera in una puntata speciale dal titolo “L’incredibile viaggio di Marika”.

E come detto ci sarà anche Emma ad applaudire questa giovanissima guerriera. Ecco il suo messaggio per lei: “Ciao Marikina, sono molto felice di essere qui e di far parte di tutte quelle persone che hanno voglia e piacere di farti tanti auguri per questo Natale. Sei un esempio per tutti, sei una ragazza fortissima, meravigliosa, piena di vita. Sono contenta e onorata di essere tua amica e sono molto felice di farti un regalo. Adesso che sei diventata anche una viaggiatrice esperta ho pensato di regalarti una valigia, con la copertina di ‘Io sono bella’ che è una delle tue canzoni preferite. Buona Natale Marika, non smettere mai di credere nei tuoi sogni. Spero di poterti accompagnare presto in uno dei tuoi prossimi viaggi, ci divertiremmo tantissimo. Ti voglio bene”.