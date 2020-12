Alessandro Sigfrido Fogli, la sua nascita è stata frutto di un miracolo: ecco cosa ha raccontato il padre Riccardo Fogli.

Alessandro Sigfrido Fogli è il primogenito di Riccardo Fogli, e appare spesso in televisione ad accompagnare il padre. Nato dalla relazione dell’artista dei Pooh con l’attrice Stefania Brassi, il giovane ha oggi più di vent’anni. Ricordiamo il suo intervento nello studio dell’Isola dei Famosi, dove è corso a supportare il padre in un momento di grande difficoltà: in crisi per le voci che gli raccontavano di un presunto tradimento della moglie Karin, Riccardo è stato colpito da diversi malori. Alessandro è stato ospite nello stesso studio anche durante la semifinale del reality, poco prima che il papà venisse eliminato. Durante un’ospitata a Domenica Live di parecchi anni fa, inoltre, Alessandro e la sorellina Michelle Marie, nata da Karin Trentini, sono riusciti a far commuovere il papà in diretta.

Alessandro Sigfrido Fogli, la gravidanza arrivata per miracolo

Anche se i genitori di Alessandro si sono separati subito dopo la sua nascita, Riccardo Fogli è stato sempre presente nella vita del figlio. Il cantante ha sempre cercato di mettere il figlio al primo posto: “Lo portavo con mei persino nei tour quando aveva solo 18 mesi”, ha svelato il cantante durante un’intervista. All’epoca Stefania Brassi era già incinta della seconda figlia, nata da un’altra relazione.

Potrebbe interessarti leggere anche —> Riccardo Fogli, perché ha abbandonato i Pooh: la verità sull’addio

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI!

Il nome di Sigfrido ha un significato molto speciale. “Sigfrido nel Canto dei Nibelunghi è il figlio dell’Impossibile”, ha raccontato l’artista. Pochi anni prima della sua nascita, infatti, i medici avevano detto a Fogli che a causa di un’importante operazione non avrebbe potuto avere figli. Ecco perché il cantante ha fatto del figlio la propria ragione di vita. “L’ho cresciuto con tanta dolcezza”, ha raccontato. E oggi Riccardo è orgoglioso di come Sigfrido sia cresciuto forte e gentile. Il ragazzo lavora come road manager al fianco del padre, cura la produzione e lo segue in tutto il mondo.