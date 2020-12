Alessia Marcuzzi, spaccata “fatale” su Instagram: “Non mi muovo più”

Alessia Marcuzzi fa di tutto per tenersi in forma, ma in uno dei suoi ultimi “esercizi” è rimasta vittima di uno spiacevolissimo inconveniente, come ha raccontato lei stessa sui social.

“Te accorgi che stai a invecchiá, quando i colpi della strega iniziano a superá quelli de fulmine😂”. Così scrive Alessia Marcuzzi nel suo ultimo post su Instagram, con tanto di hashtag “#nonmimuovopiú”. La Nostra, si sa, fa di tutto per tenersi in ottima forma fisica, ma in uno dei suoi ultimi “esercizi” – forse troppo arditi – è rimasta vittima di uno spiacevolissimo inconveniente.

Alessia Marcuzzi e gli effetti dell’età che avanza

Alessia Marcuzzi si è mostrata su Instagram in una super spaccata che a quanto pare l’ha lasciata immobile, complice un brutto colpo della strega. Succede a tanti di noi comuni mortali, e a quanto pare le dive dello spettacolo non fanno eccezione. Se la verve e la simpatia sono quelle di sempre, lo stesso non si può dire, ahinoi, della prestanza fisica dell’Alessia Nazionale (o almeno non come un tempo). Gli anni passano a che per la bellissima showgirl romana classe 1972: si vede e, purtroppo per lei, si sente…

Ciò detto, Alessia Marcuzzi resta una delle donne dello spettacolo più famose e apprezzate nel panorama nazionale. E ha dimostrato una volta di più che bisogna anche prendere la vita con la giusta dose ironia, guardando sempre il bicchiere mezzo pieno, per la gioia dei suoi numerosissimi e affezionatissimi followers di Instagram. Che ovviamente, nonostante tutto, la trovano sempre bellissima.