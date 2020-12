Menù di Natale 2020 di Benedetta Rossi: le ricette della tradizione italiana

Le ricette e il menù di Natale completo di Benedetta Rossi di Fatto in Casa per voi.

Benedetta Rossi, si sa, è diventata una delle figure più autorevoli nel panorama culinario nostrano. Approdata in televisione con Fatto in Casa per Voi, in onda soprattutto su Food Network ha conquistato tutta Italia. Le sue ricette tradizionali, semplici e adatte veramente a chiunque si voglia avvicinare alla cucina italiana sono la chiave vincente. Il suo marchio di fabbrica che la accompagna da quando postava qualche video qua e là di ricette su YouTube. Da allora di strada ne ha fatta e oggi il suo Menù di Natale 2020 con Fatto in Casa per Voi è super ricercato.

Le ricette di Natale di Benedetta Rossi

Quali sono le ricette di Benedetta Rossi per Natale? Sul suo sito, come ogni anno, la cuoca di Fatto in Casa per voi ha preparato un intere menù molto interessante da provare a cucinare in questo 25 dicembre 2020 così particolare.

Insieme a lei, virtualmente e in video, i suoi amici Chiara di Life & Chiara, Ilaria di Polvere di Riso e Mauro e Antonio di 55Winston55. Ognuno di loro ha aggiunto un piccolo tocco personale alle ricette del pranzo del 25, rendendole ancora più speciali. Benedetta ha poi spiegato che quest’anno si è cercato di dare spazio e voce a tutti, creando un menù di Natale che comprendesse anche piatti vegani, per gli intolleranti e quelle per i più piccoli!

Tutti i piatti del Menù Natalizio

Sul suo sito, cliccando qui, trovate tutte le ricette, ma se volete conoscere i piatti da cui è composto il menù di Natale 2020 di Benedetta Rossi di Fatto in Casa Per Voi, eccoli qui!

Antipasti

Rose di Piadina

Tartine di Natale

Crostata morbida salsiccia e patate

Risotto gamberetti e limone

Lasagna vegetariana

Pesce al cartoccio

Sformato filante di salsiccia e patate

Tiramisù Pandoro di Natale

Tronco Girella di Natale