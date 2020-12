Massimiliano Ossini compie 42 anni, il dramma della moglie lo ha segnato

Massimiliano Ossini ha per la prima volta parlato a ruota libera, raccontando durante un’intervista il dramma vissuto insieme alla moglie.

Il celebre Massimiliano Ossini si è finalmente lasciato andare, raccontando ad Oggi è un altro giorno il dramma vissuto al fianco della moglie. L’uomo ha parlato a ruota libera nel salotto di Serena Bortone, facendo luce per la prima volta sulla faccenda. Il conduttore di Mezzogiorno in famiglia è rimasto in silenzio per troppo tempo ma, una volta superata la paura, ha confessato la verità. Scopriamo insieme tutto quello che gli è successo.

“Facevo Linea Verde e inizialmente è stata dura.” ha esordito Massimiliano. “Mia moglie mi telefonò e mi disse che aveva due notizie. La bella è che era incinta mentre la brutta che aveva il tumore“. Ossini e la moglie, Laura Gabrielli, si sono dunque ritrovati di punto in bianco divisi tra la gioia ed il dolore. Inizialmente era stato suggerito loro l’aborto, ma le cose sono fortunatamente andate diversamente. “Ci avevano detto di interrompere la gravidanza, ma il dottore che ci ha seguito ci ha detto di non farlo assolutamente. Al quarto mese si è sottoposta all’operazione.” ha continuato a raccontare Ossini.

Laura Gabrielli è stata costretta all’intervento in seguito alla scoperta di un tumore alla tiroide. L’operazione avrebbe potuto compromettere la nascita del figlio, ma le cose si sono invece risolte per il meglio. La donna, in seguito alla buona riuscita dell’intervento, ha dato alla luce il suo terzo figlio, e soltanto dopo il parto ha cominciato a sottoporsi a radioterapia. “Non l’abbiamo raccontato per tantissimi anni” ha confessato il conduttore. Sembrerebbe però che al momento la situazione sia stabile, e che la famiglia Ossini sia felice e spensierata con tutti i loro membri, felici ed in salute.

Coronavirus: paura per la famiglia Ossini

Di recente, la famiglia Ossini ha avuto anche a che fare con il Covid. Tutto il nucleo familiare infatti è risultato positivo, e fortunatamente, escluso Massimiliano, asintomatico. “Sono stato estremamente male due giorni.” ha raccontato l’uomo. “Non a livello polmonare ma a livello muscolare e di ossa, molto di più di una forte stanchezza. Io non riuscivo nemmeno a sdraiarmi sul letto, come se avessi fatto un intervento chirurgico”. La situazione si è però stabilizzata, ed al momento tutti i membri della famiglia stanno bene. “Non ho sintomi oggi e mi sono riassestato e sono andato anche in montagna in questi giorni, sto bene. Ho avuto paura, e ce l’ho ancora”.