GF Vip, Signorini aveva un piano diabolico: ma Tommaso Zorzi ha fatto saltare tutto

Il GF Vip non smette mai di stupire. Alfonso Signorini è finito nell’occhio del ciclone per aver architettato un piano contro Tommaso Zorzi.

Questo fatto ha destato gli animi del mondo del web che ora vuole scoprire la verità sull’accaduto. I gossip e le voci si sovrappongono e si cerca di capire le motivazioni del conduttore.

A dar credito alle ipotesi dei telespettatori è lo stesso Signorini che su il web talk “GF Vip Party” avrebbe ammesso di voler vedere un faccia a faccia tra Zorzi e Alberto Urso.

GF Vip: scontro tra Tommaso Zorzi e Alberto Urso

L’ex vincitore di Amici di Maria De Filippi è entrato nella casa più famosa d’Italia per cantare un brano natalizio con i gieffini. Il suo ingresso non è di certo passato inosservato dato che molti hanno subito pensato che si trattasse di una mossa calcolata nei minimi dettagli.

Effettivamente Signorini è perfettamente a conoscenza che i rapporti tra Tommaso Zorzi e Alberto Urso non siano rose e fiori. “[…] Tommaso Zorzi contro Alberto Urso? Secondo voi lo faccio passare inosservato? Non posso perdermi questo momento. Ci sarà un po’ di sangue, anche perché l’antipatia è reciproca”. E’ con queste parole che Signorini ha annunciato l’ingresso del cantante durante la diretta del “GF Vip Party”.

Tutto ciò conferma il fatto che l’incontro tra i due fosse ampiamente premeditato. Sfortunatamente per Signorini, il tanto agognato scontro non è avvenuto e il padrone di casa è stato lasciato con un pugno di mosche in mano.

L’influencer non ha fatto una piega alla vista del cantante. Nessuno scontro, nessuna frecciatina tra i due che non si sono pronunciati sui loro rapporti. Questa volta sembra proprio che i piani del Grande Fratello siano andati in fumo. Ora tutti si chiedono se ci saranno altre “ospitate casuali”.