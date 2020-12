Test visivo, cosa vedi nell’immagine? Un volto o una coppia di amanti

By

Questo test visivo permette di capire in che modo affronti la vita: cosa vedi per primo nell’immagine un volto di donna o una coppia?

Il test visivo di oggi è di quelli “tradizionali“, ovvero un gioco che ti chiede di indicare quale delle figure a schermo ti colpiscono per primo. In base al dettaglio che colpisce primariamente la tua mente gli autori del test stilano un profilo della personalità. Meglio chiarire che il risultato può differire dalla vostra reale personalità e che non ha alcuna base scientifica.

In questo caso, infatti, non è possibile nemmeno rifarsi alla psicologia della forma o alle proiezioni mentali che si associano solitamente alle illusioni ottiche. Le figure nel disegno che vedete sopra, infatti, sono tutte ben visibili a schermo e ciò che viene analizzato è solamente il dettagli che vi colpisce a primo acchito.

Test visivo: cosa vedi per primo, il volto o la coppia di amanti?

Il funzionamento del test è simile a quello di tutti gli altri, ovvero vi viene chiesto di osservare l’immagine e rispondere al quesito su quale figura ha attirato la vostra attenzione. Le possibili risposte sono tre, siete pronti? Buon divertimento, di seguito troverete gli esiti del gioco.

La coppia di amanti

Se la prima cosa che hai notato sono l’uomo e la donna nudi in prossimità della cascata significa che sei una persona iperattiva ed energica. La tua mente è reattiva, sei capace di improvvisare anche nelle situazioni più complicate e non ti arrendi mai. Sei sicuro di te, dei tuoi mezzi e dei tuoi obbiettivi. La tua frenesia interiore, però, può portare ad un pizzico di stress, contrastalo con attività distensive e meditazione.

Il volto nella roccia

Se la prima cosa che hai notato è il viso di una donna nella roccia, significa che hai una personalità emotiva e sensibile. Sei un sognatore ed hai un indole mite e pacifica. Vivi in equilibrio e sei in grado di creare connessioni emotive con chiunque, anche con chi è diametralmente opposto a te. La tua sensibilità ti rende una persona fragile e facile da ferire. Sei sbadato e puoi apparire insensibile.

Il corpo disteso

Se la prima cosa che hai notato è una figura umana sdraiata significa che sei una persona intelligente e curiosa. Spesso preferisci rimanere in silenzio, ma questo non significa che non ti interessi alle discussioni, anzi, ne sei attratto e quando ti esprimi lo fai con sicurezza perché ritieni di avere ragione. Spesso hai idee brillanti che ti piace condividere con gli altri, ma sei anche molto caparbio e questo potrebbe portarti a scontri e a commettere errori.