Oroscopo del giorno, martedì 22 Dicembre: tutti i segni dello Zodiaco

Mancano oramai pochi giorni a Natale. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di martedì 22 Dicembre 2020.

Siamo giunti al secondo giorno della settimana, e la vigilia di Natale è sempre più vicina. Che cosa avranno in serbo per noi oggi il cielo e le stelle? Quali segni saranno baciati dalla fortuna e quali no? È il momento di lanciarsi in scommesse ed azzardi? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di martedì 22 Dicembre 2020.

Ariete. Durante la giornata di oggi potreste essere più nervosi del solito. Qualche questione intricata vi sta dando del filo da torcere, ma non è il momento di perdere la pazienza. La soluzione potrebbe essere più semplice del previsto.

Toro. La giornata di oggi sarà interamente dedicata all’amore. Gli ultimi tempi non sono stati dei migliori per le coppie, quindi è giunto il momento di recuperare. La Luna vi darà la spinta giusta per rimettervi in carreggiata.

Gemelli. È il momento di reinventarsi e di disegnare nuovi progetti futuri. La Luna sarà dalla vostra parte e vi regalerà la carica giusta. Il periodo in corso non sarà uno dei più proficui, ma le soddisfazioni sono dietro l’angolo, basterà portare un po’ di pazienza.

Cancro. La giornata di oggi sarà carica di nervosismo e di ansia. Molto probabilmente siete sotto pressione, ed è normale sentirsi di pessimo umore. Verso sera le cose tenderanno però a migliorare e voi recupererete un po’ di allegria.

Leone. Anche oggi dovreste prestare particolare attenzione alle parole da utilizzare. Negli ultimi tempi avete esagerato con l’impulsività, dunque è giunta l’ora di ridimensionarsi. Per quanto riguarda il lavoro è il momento di prendersi una pausa, cercate riposare!

Vergine. La giornata di oggi sarà particolarmente intensa ed emozionante. La Luna vi darà la spinta giusta per muovere i primi passi verso obiettivi che vi hanno sempre un po’ intimorito. Fidatevi di voi e del vostro istinto!

Bilancia. Durante la giornata di oggi fareste meglio a prestare particolare attenzione al vostro conto in banca. Cercate di ridurre al minimo le spese superflue e di risparmiare un po’ di più per i prossimi giorni.

Scorpione. La giornata di oggi sarà per voi molto positiva. Alcune vecchie conoscenze potrebbero tirarvi su di morale e portare sul vostro cielo delle nuvole di allegria. Attenzione però a non trascurare il lavoro!

Sagittario. La giornata di oggi si prospetta decisamente proficua ed emozionante. Gli astri vi daranno la spinta giusta per gettarvi senza timore verso nuove mete. I tempi sono maturi per gli affari, perciò fidatevi di voi e del vostro istinto e lanciatevi.

Capricorno. Durante le prossime ore potreste sentirvi più confusi del solito. L’importante è non cedere al nervosismo e cercare con pazienza di mettere un punto alle situazioni che ultimamente vi stanno turbando.

Aquario. La giornata di oggi sarà decisamente stimolante e carica di emozioni. Molto probabilmente sarete estremamente di corsa, ma i vostri numerosi impegni vi regaleranno delle belle soddisfazioni, continuate così.

Pesci. Cielo un po’ nuvoloso per voi durante la giornata di oggi. In amore potreste avere qualche problema di comprensione con l’altra persona. Cercate di prendervi del tempo per riflettere bene sul da farsi e sui vostri bisogni.

Si ricorda ai lettori che la rubrica dell’oroscopo non ha alcuna valenza scientifica. Il fine unico degli articoli è quello di dilettare i curiosi.