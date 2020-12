Parma Juventus Serie A TIM: streaming DAZN, formazioni, precedenti

Il match tra Parma e Juventus è il posticipo del sabato sera della Serie A TIM: streaming DAZN in diretta e in tv, dove vederla.

Dopo il pareggio interno della Fiorentina con il Verona, alle 18:00 la Sampdoria ha affrontato il fanalino di coda Crotone, per incrementare la serie utile consecutiva. Invece, alle 20.45 è il momento di un match diventato ormai un grande classico della Serie A TIM, quello tra Parma e Juventus.

I padroni di casa, che non vincono da tre giornate e che quindi vengono da tre pareggi consecutivi, affrontano i campioni d’Italia che proprio a causa dei pareggi hanno lasciato molti punti per strada. Di fronte, ci sono le due formazioni che più segni X hanno collezionato in questo avvio di stagione. La sfida di stasera viene proposta solo su Dazn.

Precedenti di Parma – Juventus e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera allo Stadio Tardini di Parma è solo su Dazn, al contrario non sarà trasmesso sui canali a pagamento di Sky.

Sfida numero 51 tra queste due squadre in Serie A: finora, il bilancio parla bianconero. La Juventus ha vinto 24 partite contro le 10 dell’avversario e i 16 pareggi. Nelle ultime otto sfide in Serie A tra queste due squadre, il bilancio parla sempre bianconero con sei vittorie, comprese le ultime due trasferte, un pareggio e una sola sconfitta. Nettamente in vantaggio i bianconeri anche nel computo delle reti.

Parma e Juventus, le due squadre in campo: le formazioni

Liverani e Pirlo hanno sciolto gli ultimi dubbi in vista del match di questa sera. Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo:

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Kurtic; Karamoh, Cornelius, Gervinho.

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Chiesa, McKennie, Bentancur, Ramsey; Morata, Ronaldo.