Oroscopo del giorno, domenica 20 Dicembre: tutti i segni dello Zodiaco

Il giorno di Natale è oramai sempre più vicino. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di domenica 20 Dicembre 2020.

La settimana del giorno di Natale si avvicina sempre di più e quella in corso è praticamente giunta al termine. Che cosa avranno oggi in serbo per noi gli astri e le stelle? Quali segni saranno baciati dalla fortuna e quali no? Nuovi amori e fortuiti incontri sono all’orizzonte? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di domenica 20 Dicembre 2020.

Ariete. La giornata di oggi sarà piena di novità e cambiamenti. Finalmente potrete lasciarvi le preoccupazioni e le ansie alle spalle e gettarvi a capofitto verso nuove mete. Cercate di non perdere il buonumore e di mantenere la fiducia in voi stessi.

Toro. Durante la giornata di oggi sarete finalmente carichi di energie e di voglia di fare. I pianeti saranno tutti dalla vostra parte, perciò cercate di dare il massimo e di impegnarvi a raggiungere i vostri obiettivi.

Gemelli. Durante la giornata di oggi potreste essere un po’ più nervosi e suscettibili del solito. Un buon consiglio potrebbe essere quello di mantenere la calma ed il buon temperamento, senza dare troppo in escandescenza.

Cancro. Le prossime ore saranno interamente dedicate all’amore e ai sentimenti, dunque non ponetevi alcun limite e gettatevi a capofitto, comanderà il vostro cuore. Cercate però di non trascurare la famiglia, potreste pentirvene.

Leone. Buone notizie sul fronte lavorativo per quel che riguarda la giornata di oggi. È il momento giusto per lanciarsi nel business e negli affari, dunque rimboccatevi le mani e tenetevi pronti ad entrare in azione!

Vergine. La Luna oggi sarà tutta dalla vostra parte e vi aiuterà a rialzarvi durante i momenti più difficili. Molto probabilmente alcune questioni vi assilleranno la mente, ma non è questo il momento di abbattersi, tenete duro.

Bilancia. Durante la giornata di oggi la Luna entrerà finalmente nel vostro segno, regalandovi finalmente della serenità e un po’ di sollievo. Buone notizie in amore, i tempi infatti sono maturi per i nuovi progetti.

Scorpione. Nuovi incontri vi lasceranno oggi a bocca aperta. È il momento ideale per allontanare i timori e le paure e per fare spazio ad una ventata di aria fresca. Cercate intanto di non dimenticare di prendervi cura di voi stessi e della vostra salute.

Sagittario. La giornata di oggi sarà per voi decisamente enigmatica ed interessante. Prestate particolare attenzione ai sogni, potrebbero rivelarsi utili. Attenzione però a non perdere la concentrazione, soprattutto in ambito lavorativo.

Capricorno. Gli ultimi tempi vi hanno scombussolato decisamente più del dovuto. Proprio per questo molto probabilmente sentite la necessità di trascorrere un po’ di tempo in solitudine. Cercate però di non isolarvi troppo, potreste perdere delle amicizie.

Aquario. Durante la giornata di oggi sarebbe meglio tirare il freno a mano e procedere con cautela. La pazienza sarà la vostra arma più forte, soprattutto per quel che riguarda il lavoro e l’amore. Solo chi sarà in grado di attendere otterrà le giuste ricompense.

Pesci. I tempi sono maturi per dedicarsi a tutte le questioni lasciate in sospeso durante la settimana. Gli astri saranno dalla vostra parte, dunque non abbiate timore di lanciarvi in discussioni: troverete sicuramente la chiave per il chiarimento.

Si ricorda ai lettori che la rubrica dell’oroscopo non ha alcuna valenza scientifica. Il fine unico degli articoli è quello di dilettare i curiosi.