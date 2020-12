Oroscopo della settimana dal 14 al 20 Dicembre: tutti i segni dello Zodiaco

Dicembre sta procedendo a gonfie vele con le sue scintillanti giornate. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo dal 14 al 20 Dicembre 2020.

Una nuova settimana è finalmente arrivata, ed il Natale si avvicina sempre di più. Dicembre è giunto alla sua terza settimana e siamo tutti curiosi di sapere che cosa avranno in serbo per noi il Cielo e le Stelle. Quali segni saranno baciati dalla fortuna? Quali no? Nuovi amori e occasioni fortunate sono all’orizzonte? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo da lunedì 14 a domenica 20 Dicembre 2020.

Terza settimana di Dicembre: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. È tempo di amore e sentimenti per i nati sotto il segno dell’Ariete. Venere sarà totalmente in vostro favore durante i primi giorni della settimana e con l’arrivo del weekend ci saranno ulteriori sorprese. Tenetevi pronti, perché un piacevole incontro cambierà tutte le carte in tavolo, portando con sé novità e forti emozioni.

Toro. La prossima settimana sarà un po’ altalenante per i nati sotto il segno del Toro. Durante i primi giorni sarete indubbiamente baciati dalla fortuna, e fareste dunque bene a lanciarvi verso nuove mete, anche se azzardate. Quella di giovedì sarà una giornata estremamente produttiva e gratificante, tenetevi pronti.

Gemelli. La settimana non comincerà nel migliore dei modi per i nati sotto il segno dei Gemelli. Molto probabilmente qualche questione vi turberà più del dovuto, e la Luna non sarà proprio in vostro favore. Nonostante questo, verso il fine settimana la situazione migliorerà nettamente, e le nuvole lasceranno posto al cielo sereno.

Cancro. I prossimi giorni risulteranno un po’ piatti agli occhi dei nati sotto il segno del Cancro. La giornata di domenica sarà più produttiva rispetto alle altre, ma dovrete comunque prestare attenzione a non perdere la concentrazione. È il momento di impegnarvi per raggiungere i vostri obiettivi, dunque tenete duro.

Leone. Durante la prossima settimana i nati sotto il segno del Leone saranno molto più affabili del solito. Venere sarà dalla vostra parte e vi regalerà qualche dolce momento di intimità e di condivisione. Cercate però di non trascurare la salute, sia quella fisica che quella mentale. Potreste pentirvene in futuro.

Vergine. I prossimi giorni saranno alquanto faticosi per voi, ma è necessario tenere duro. Molto probabilmente il lavoro vi sta levando più energie del previsto e necessitate di una pausa. Arriverà il momento di riposare, per adesso cercate però di dare il massimo. L’ultimo giorno della settimana sarà comunque molto piacevole e decisamente fortunato.

Bilancia. Fuochi d’artificio in ambito economico per i nati sotto il segno della Bilancia. Le cose andranno particolarmente bene per voi durante i prossimi giorni, dunque lanciatevi senza paracadute nel mondo degli affari. In amore sarà necessario procedere con i piedi di piombo e sondare bene il terreno prima di fare qualche passo.

Scorpione. La settimana sarà per i nati sotto il segno dello Scorpione un po’ altalenante. Molto probabilmente dovrete fare i conti con qualche questione lasciata in sospeso e che necessita di un’immediata risoluzione. Saturno non sarà in vostro favore a metà settimana, cercate però di mantenere la calma e non farvi prendere dal malumore.

Sagittario. Sono in arrivo sorprendenti novità per i nati sotto il segno del Sagittario. È arrivato il momento di fare tabula rasa e ripartire con più grinta e carica. Le stelle saranno tutte in vostro favore e vi aiuteranno a trascorrere una settimana carica di serenità e fortuna. Non lasciate che niente e nessuno vi spenga!

Capricorno. I primi giorni della settimana saranno carichi di energia e pensieri positivi per i nati sotto il segno del Capricorno. Venere sarà dalla vostra parte e vi regalerà momenti difficili da dimenticare. Prestate però attenzione alle spese. Nonostante sia il periodo giusto per gli acquisti è bene che per i prossimi giorni cerchiate di risparmiare.

Aquario. La settimana si prospetta decisamente serena e rilassante per i nati sotto il segno dell’Aquario. Gli astri saranno dalla vostra parte e vi daranno la giusta spinta per affrontare con leggerezza ogni difficoltà. I tempi sono maturi per l’amore e l’eros, dunque preparatevi a giornate di intimità e di passione.

Pesci. La prossima settimana sarà un po’ turbolenta per i nati sotto il segno dei Pesci. Molto probabilmente avrete a che fare con troppi impegni e avrete poco tempo libero da dedicare a voi stessi ed alle vostre passioni. Cercate però di non mollare. Promettenti novità sono all’orizzonte.

Si ricorda ai lettori che la rubrica dell’oroscopo non ha alcuna valenza scientifica. Il fine unico degli articoli è quello di dilettare i curiosi.