Questo pomeriggio andrà in onda un’altra puntata del talent di Maria De Filippi, Amici, scopriamo in anticipo cosa succederà.

L’appuntamento settimanale con il pomeridiano di Amici è previsto a partire dalle 14.10 su Canale 5. Come sempre la puntata viene registrata con qualche giorno d’anticipo, in questo caso è stato fatto giorno 16 dicembre, dunque è possibile avere in anticipo informazioni dettagliate su quello che accadrà oggi pomeriggio. Chiunque avesse il piacere di vedere senza spoiler la puntata, a partire da questo punto deve smettere di leggere, per gli altri che non hanno problemi a sapere in anticipo cosa accadrà, o che non avranno modo di vedere il programma per altri impegni, vi consigliamo di continuare a seguire.

Come sapranno già i fan, lo speciale di oggi è dedicato alla cantante Arianna, il cui percorso altalenante nella fucina di talenti di Mediaset sta facendo discutere. A seguire ci sarà un focus anche sulla ballerina Rosa, amata dal pubblico ma osteggiata dall’insegnante Alessandra Celentano. Ovviamente ci sarà ampio spazio per le sfide tra chi è in bilico e chi vorrebbe entrare a far parte della scuola di Amici.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Amici anticipazioni della puntata di oggi 19 dicembre

Fin qui non vi siete rovinati la sorpresa, ma ribadiamo per chiunque non volesse spoiler che a partire da questo punto deve smettere di leggere. La prima informazione chiave della puntata è che nessuno degli allievi ha lasciato il banco. Insomma le sfide a cui si sono sottoposti hanno avuto esito positivo e possono rimanere a studiare e sognare di entrare a far parte del Serale.

Leggi anche ->Amici 20, Arianna contro la produzione: finisce in doppia sfida

Sono stati presi dei provvedimenti disciplinari nei confronti di Arianna, Rosa e Riccardo: sfida immediata per aver lasciato la casa sporca. A mettersi in gioco sarà la sola Rosa, la quale supera senza problemi la sfida. Tra le esibizioni spicca quella di Samuele, premiato dai maestri con un bel 9. Male invece Tommaso, il quale si è esibito insieme a Rosa, costretta a rimanere al centro del palco senza muoversi per volontà della Celentano. L’altra sfida è stata quella a cui si è sottoposta la cantante Arianna, la quale ha vinto senza troppe difficoltà l’ostacolo.

Leggi anche ->Amici 20, Arianna contro la produzione: finisce in doppia sfida