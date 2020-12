Amici 20, Arianna contro la produzione: finisce in doppia sfida

Ad Amici 20 una doppia sfida attende la cantante di Arisa, Arianna Gianfelici: la giovane dovrà affrontare una dura punizione data dalla produzione.

Per Arianna Gianfelici il pomeridiano di sabato prossimo sarà davvero duro: la cantante di Arisa dovrà affrontare una duplice sfida, una decisa dalla professoressa Anna Pettinelli, l’altra è una punizione voluta da Maria.

Maria De Filippi è stata dura con tutta la classe di “Amici 20“: i ragazzi non tengono in ordine e pulita la casa in cui vivono e la conduttrice è intervenuta per comunicare di ristabilire una condizione igienica accettabile nell’arco di quattro ore. I ragazzi non hanno svolto il compito a dovere e l’ispezione della produzione non è andata a buon fine: Maria è stata durissima ed chiesto di eseguire tre sfide, inizialmente da stabilire ad estrazione. La produzione del programma non ha ritenuto giusto punire chi si dà da fare nelle pulizie, pertanto ha lasciato la scelta ai ragazzi, che hanno dovuto decidere chi mandare in sfida. Sul primo nome nessuno ha avuto dubbi ed è stata scelta Arianna Gianfelici, insieme a Riccardo. Sul terzo nome i ragazzi hanno discusso a lungo.

Arianna Gianfelici furiosa con i compagni di classee

Inizialmente i ragazzi di “Amici 20” volevano votare Evandro, che si è giustificato per non essere in condizioni ottimali per affrontare una sfida. Poi è stato fatto il nome di Rosa ma la ballerina si è ribellata, in quanto nonostante riconosca di non essere tra coloro che si impegnano di più, come Kika, Martina e Leonardo, ritiene che Giulia sia quella che fa meno di tutti. Chi si è arrabbiata di più è stata Arianna Gianfelici, che non ha gradito affatto di essere in doppia sfida: “Tutti pezzi di mer*a, mi dispiace. Giulia non ha mai fatto niente come me. Facile fare il noem di Arianna, sto sul cu*o a tutti. Che schifo, che persone di merd*a. Sapete che già sto in sfida, non mi ci rimettere“.

Le parole di Arianna sono state molto dure, ma la cantante si sente sotto stress in quanto pensa che a causa della doppia sfida dovrà lasciare la scuola. Enula e Rosa hanno provato a consolarla, ma la cantante di Arisa non è riuscita a mantenere la calma: “Non è il discorso chi ha fatto di più e chi meno. Non mando giù il fatto che sto sul cu*o a tutti. Dato che sperano e non vedono l’ora che esco. Se io devo passare altri giorni con gente così preferisco andare a vendere i panini allo stadio. Fanno schifo tutti“, ha detto arrabbiata.