Amici 20, è amore tra Giulia Stabile e Sangiovanni: “Sento le bollicine”

Ad Amici 2020 fioccano le nuove coppie! I piccioncini sotto i riflettori questa volta sono Giulia Stabile e Sangiovanni.

Dopo Aka7even e Martina, i nuovi piccioncini nel mirino degli autori della ventesima edizione di Amici sono Giulia Stabile e Sangiovanni. Il tenero tra i due non è sfuggito alle telecamere del talent, che riprendono i ragazzi 24 ore su 24 e niente passa inosservato. Nemmeno il palese flirt tra Giulia e Sangiovanni, che in questi giorni è anche impegnato a promuovere il suo nuovo singolo “Gucci Bag“.

Amici 20, il flirt tra Giulia e Sangiovanni

I sospetti di un amore sbocciato tra i due sono sorti quando Giulia ha confessato a Rosa Di Grazie di sentire le farfalle nello stomaco, anzi, più precisamente le “bollicine“. I due sono stati spesso sorpresi in atteggiamenti intimi tra di loro e il flirt è ormai palese e sulla bocca di tutti.

I due hanno anche parlato proprio d’amore e Giulia ha confessato a Sangiovanni di “non esserci mai passata”, probabilmente intendendo di non essersi mai innamorata prima oppure di non avere mai avuto una relazione. Quelli di Giulia sono stati infatti tutti amore platonici, come ha raccontato lei stessa, come quello per Sebastian, ballerino professionista.

Soprattutto per la Stabile pare che la cotta per Sangiovanni sia molto seria, tanto che ai primi cambiamenti nel comportamento di lui, è andata in panico. La ballerina infatti si è confidata con Martina, che da poco è stata al centro di gossip per il flirt con Aka7even, e ha raccontato di aver notato un distacco da parte del cantante. “Prima era lui che mi abbracciava e mi dava i bacetti” ha infatti confessato Giulia, con qualche dubbio. Per vedere come si evolverà la situazione tra i due, bisognerà aspettare le prossime puntate che di certo non mancheranno di mettere in imbarazzo i nuovi piccioncini.